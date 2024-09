Piel luminosa y uniforme en pocos minutos con esta crema coreana que usan las idols de K-Pop

Tener una piel luminosa y uniforme no es extraño para las idols de K-Pop, pues con ayuda de algunos productos K-Beauty pueden presumir un rostro perfecto todos los días. De hecho, existe una crema coreana que usan para unificar el tono de su rostro en pocos minutos, por lo que aquí te contamos de qué se trata.

De acuerdo con especialistas en K-Beauty, el producto coreano de skincare más popular para lograr una piel brillante y blanca es la Tone Up Cream, un tipo de crema que sirve específicamente para unificar la piel, esconder manchas y quemaduras, la cual ha ganado una gran popularidad en Corea del Sur y otros países de Asia.

¿Qué es la Tone Up Cream? ¿Cómo funciona esta crema coreana?

La Tone Up Cream es un producto coreano de skincare que tiene como propósito principal igualar el tono de la piel y proporcionar una apariencia más luminosa y radiante. Normalmente, se utiliza en lugar de la base de maquillaje, pues da un aspecto más natural y juvenil.

Además, este tipo de cosméticos coreanos suele contener ingredientes como vitamina C y niacinamida, los cuales tienen propiedades que pueden darle uniformidad al tono de la piel y al mismo tiempo ayudan a reducir las manchas oscuras, la hiperpigmentación y otros desbalances.

Antes de maquillaje o en lugar de usa la Tone Up Cream. (Créditos: Facebook / Red Velvet)

¿Qué precio tienen los Tone Up Cream? ¿Cuál es la mejor marca coreana?

Actualmente, existen muchas marcas coreanas que ofrecen Tone Up Creams, pero el Jeju Cherry Blossom Tone Up Cream de Innisfree es una de las favoritas, pues su fórmula ligera con extractos de hojas de flor de cerezo de Jeju y betaína de origen natural que deja un acabado brillante y natural a los pocos minutos de usarla. Su precio es de 500 pesos en tiendas en línea, pero rinde muy bien, por lo que no necesitas usar mucho producto para lograr el efecto deseado.

Tone Up Creams de diferentes marcas. (Créditos: Innisfree / Peripera)

Pero, si estás buscando un producto más económico, la crema Milk Blur Tone Up Cream Glow de la marca coreana Peripera también es una excelente opción, pues está hecha a base de plantas, es muy ligera y solamente cuesta 300 pesos.

Sin embargo, existen muchas marcas coreanas que ofrecen excelentes Tone Up Creams, por lo que no dudes en buscar este producto en tu tienda coreana de K-Beauty de confianza donde hallarás una especial para cada tipo de piel y una mayor diversidad de precios.

¿Cómo se usa este producto coreano? ¿Se usa antes del maquillaje?

Generalmente, este producto de skincare se aplica después de los pasos básicos de limpieza y tonificación en la rutina de cuidado de la piel. De hecho, en ocasiones lo usan solamente para lograr un look natural o como base antes de aplicar otros productos de maquillaje, pero esto dependerá de gustos.