¡Adiós al ‘cat eye’!, este es el nuevo delineado que domina las tendencias de belleza en agosto

No te preocupes porque no necesitas ser una profesional en el maquillaje para lograr este delineado perfecto Pinterest

El delineado 'cat eye' se ha convertido en el favorito del año, pero este verano hay otro estilo que predomina las tendencias en maquillaje se trata de un delineado difuminado. Olvídate de los delineadores en marcador o líquido, con tu paleta de sombras puedes hacer magia, solo necesitarás un buen pincel y listo.

No te preocupes porque no necesitas ser una profesional en el maquillaje para lograr este delineado perfecto, al contrario es mucho más fácil que los delineados tradicionales porque no necesitas tener un pulso de artista. Este agosto el color más trendy para que lo lleves en tu mirada es el azul en cualquiera de sus tonalidades.

Seguir leyendo:

Dua Lipa en microbikini azul y estampado de estrellas luce la prenda más top de la temporada

Blush draping: la nueva tendencia de verano para tener una cara radiante con un sólo producto

Este agosto el color más trendy para que lo lleves en tu mirada es el azul en cualquiera de sus tonalidades | Foto: TikTok @marianacardenasmarykay

Adiós al delineado ‘cat eye’, esta es la nueva tendencia que domina agosto

Para realizar este delineado necesitarás un pincel redondo, es indispensable que cuentes con él porque será más fácil que difumines el delineado. Toma azul marino, azul rey o azul turquesa de tu paleta de colores y difumina al ras del crecimiento de tus pestañas empieza en el lagrimal y extiende hasta el final del ojo.

Haz el mismo procedimiento en la parte de abajo de tu ojo para darle más profundidad a tu mirada. Puedes hacer fusión de colores mezclando las tres tonalidades de azul. También puedes utilizar un lápiz delineador y difuminar con el pincel para que el acabado se vea con sombra.

También puedes utilizar un lápiz delineador y difuminar con el pincel para que el acabado se vea con sombra | Foto: Pinterest

¿Cuáles son los delineados más coquetos para usar en verano?