El producto de Bodega Aurrera que te aclara el cabello dejando un rubio natural y cuesta menos de 100 pesos

Tener el cabello rubio es una de las cosas más complicadas, pues requiere tiempo, dinero y muchos cuidados para poder lograr que el pelo se vea lindo, por lo que no resulta extraño que los estilistas te pregunten si estás dispuesta a brindarle a tu melena todo lo que necesita cuando pides un cambio de look con un tono rubio. Muchas veces es necesario hacer severos procesos de decoloración para alcanzar el tono rubio deseado, lo que sin duda, maltrata tu pelo y debes invertir en tratamientos para restaurarlo. La buena noticia es que Bodega Aurrera tiene el producto barato y efectivo para lograr tu rubio soñado.

Ante esto hay alternativas más naturales que te permiten un aclarado de tu cabellera con un proceso menos invasivo. Hablamos de las lociones capilares aclarantes a base de un ingrediente natural como la manzanilla, pero la pregunta es, ¿funcionan estas lociones aclaradoras? Aquí te daremos la respuesta luego de haber probado la Loción capilar Grisi Manzanilla.

Esta es la loción que sí aclarará tu cabello. Foto: Especial

La Loción capilar Grisi Manzanilla cuesta únicamente 62.50 pesos, la puedes encontrar en casi cualquier supermercado y la verdad es que el resultado te sorprenderá, pues es de efecto casi inmediato, (si tu cabello no es muy oscuro y no está procesado) por lo que verás el cambio en pocas aplicaciones y además es muy fácil de aplicar pues tiene un atomizador que permite rociar con facilidad todo tu cabello.

Este producto realmente funciona y a pesar de su precio muy bajo es muy efectivo. Eso sí debes considerar que tiene mayor efecto si lo aplicas sobre cabello "virgen" que no haya sido procesado químicamente, pues si es tu caso no aclarará y no verás diferencia alguna. Esta loción funciona tan bien porque tiene como ingrediente principal manzanilla que es un planta aclaradora por naturaleza.

La loción aclaradora de Grisi está de venta de Bodega Aurrera y es una opción excelente si buscas que tu cabello tenga un efecto rubio natural, pues conserva la base de los pigmentos naturales de tu melena para darle un toque más real y que no se vea como un pelo teñido. Esta es una excelente opción si deseas darle un descanso a tu cabello del tinte y darle un toque natural muy sofisticado.

¿Cuáles son los beneficios de la manzanilla para aclarar el cabello?

Consigue el rubio de tus sueños con este producto natural. Foto: Especial

Desde las abuelas se sabía que la manzanilla tiene propiedades aclarantes y que si te la pones en el cabello puedes lograr un rubio natural en poco tiempo. En redes sociales como TikTok se han virales diversas lociones que prometen ese efecto de aclarado instantáneo, pero la que sabemos que sí funciona (porque una compañera de trabajo la usó) es la Loción capilar Grisi Manzanilla que contiene plantas naturales que contienen ese pigmento amarillo que se adhiere de forma suave a las fibras capilares, tiene la apigenina que no penetra en el tallo piloso, por lo que no daña el cabello como las decoloraciones.

Este efecto es casi inmediato, sólo necesitas dejar reposar la manzanilla en tu cabello al menos 15 minutos y después enjuagar, si quieres puedes usar flores naturales a través de esta receta: deja que infusione unos 45 minutos y aplícala con la ayuda de un pulverizador sobre el cabello limpio y seco. Déjala actuar 1 o 2 horas (como tiempo recomendado) y enjuaga el cabello.