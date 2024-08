Calendario lunar septiembre: ¿cuándo cortarme el cabello para que me crezca rápido?

Existe una creencia en el plano astrológico que indica que cortar el cabello de acuerdo al calendario lunar puede ser beneficioso si quieres que te crezca mucho o quieres revivirlo. Para cortar tu pelo en septiembre de 2024, según el calendario lunar, ten en cuenta que la fase lunar determina la velocidad del crecimiento y el signo lunar la calidad del cabello en crecimiento.

El calendario Lunar para el mes de septiembre comenzará este domingo 1 de septiembre con una luna nueva, seguido de un cuarto creciente el 11 de septiembre, una luna llena el 18 de septiembre y finalmente un cuarto menguante el 24 de septiembre. Durante estos días será beneficioso cortarte el cabello, lee con atención para que sepas qué día es el indicado de acuerdo a tu melena y lo que quieres lograr.

Seguir leyendo:

Año del Dragón: estos son los 4 animales que serán bañados con un dinero inesperado del 29 de agosto al 02 de septiembre, según la astrología oriental

Estos son los 5 signos del zodiaco que serán bendecidos con riqueza espiritual y paz antes del primer domingo de septiembre, según el Oráculo del tarot

El calendario Lunar para el mes de septiembre comenzará este domingo 1 de septiembre con una luna nuev | Foto: Freepik

¿Cuándo cortarme el cabello en septiembre de 2024?

Se cree que las diferentes fases de la Luna tienen un efecto directo en el comportamiento de la naturaleza y un claro ejemplo son las mareas o el crecimiento de las plantas. De igual manera se ha creído que afecta a los seres humanos, por lo que algunas personas, en búsqueda de una guía astral, llevan a cabo rituales en torno al ciclo lunar y el corte de cabello es uno de ellos.

11 de septiembre: aprovecha el cuarto creciente para un crecimiento acelerado.

1 al 4 de septiembre: corta durante estos días para mejorar la nutrición y fuerza del cabello.

27 al 30 de septiembre: estos días son ideales para mantener tu cabello sano.

Aprovecha el cuarto creciente para un crecimiento acelerado | Foto: Freepik

¿Cuándo es mejor cortarse el cabello para que crezca rápido?

En la astrología se dice que la mejor fase de la Luna para cortarse el cabello y crezca rápido y lindo es durante el cuarto creciente y este mes ocurrirá el 11 de septiembre, así que es buen momento para que te hagas un cambio look y no te preocupes por el crecimiento acelerado en caso de que no te guste.

En la astrología se dice que la mejor fase de la Luna para cortarse el cabello y crezca rápido y lindo es durante el cuarto creciente | Foto: Freepik

Eventos astronómicos de septiembre de 2024

Este mes de septiembre de 2024 habrá una serie de eventos astronómicos que no te debes perder si quieres deslumbrar tu vista con estos fenómenos que la naturaleza nos regala. Para poder observarlos no necesitarás ningún tipo de instrumento, sin embargo, para apreciar mejor puedes acudir a un lugar fuera de la contaminación lumínica.