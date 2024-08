Los mejores dupes del icónico labial "Black Honey", son mucho más baratos y te darán el mismo pigmento hermoso

En el vasto mundo de los labiales, existen miles de tonalidades que han pasado a la historia por su hermoso color y textura, pero pocos han alcanzado el estatus de culto que posee el labial "Black Honey" de la marca Clinique. Y es que desde su lanzamiento en 1971, este tono ha sido un favorito entre maquilladoras, celebridades y amantes del maquillaje.

Pero su fama internacional no es una simple casualidad, ya que gracias a su capacidad única de adaptarse a diferentes tonos de piel y ofrecer un color universalmente favorecedor, se ha convertido en uno de los favoritos alrededor del mundo, siendo usado incluso en series como "Game Of Thrones" y películas como "El Señor de los Anillos", ésto gracias a su hermosa y discreta tonalidad.

El labial "Black Honey" de Clinique ha mantenido su popularidad durante más de cinco décadas, gracias a su tono único y su capacidad para adaptarse a diferentes tonos de piel.

Fotografía: Pinterest/Clinique.

Sin embargo, a pesar de su popularidad, su precio puede ser un obstáculo para muchas personas, afortunadamente, existen alternativas (conocidas como "dupes") en el mercado que ofrecen tonalidades idénticas al "Black Honey" por una fracción de su costo. Por lo que gracias a ellos es posible tener esta hermosa tonalidad sin caer en la quiebra.

¿Qué hace único al "Black Honey"?

Antes de sumergirnos en los dupes, es importante entender qué hace tan especial a "Black Honey", pues este labial no es ni completamente transparente ni completamente opaco; se encuentra en un punto intermedio perfecto que le permite adaptarse al tono natural de los labios y realzar su color, por lo que el resultado es un look sutil pero impactante, ideal tanto para el día como para la noche.

El secreto detrás del atractivo universal de "Black Honey" radica en su fórmula translúcida que se combina con la química natural de los labios, creando un tono único en cada persona. Este color, a menudo descrito como un ciruela suave con un toque de marrón, es lo suficientemente versátil como para complementar una amplia gama de tonos de piel, lo que lo convierte en un verdadero imprescindible en cualquier colección de maquillaje.

Además del ahorro, los dupes también ofrecen la oportunidad de probar diferentes fórmulas y acabados, desde bálsamos hidratantes hasta labiales más cremosos o glosses brillantes, sin perder el tono icónico.

Fotografía: Pinterest/Clinique.

3 dupes que igualan la belleza del "Black Honey" de Clinique

De acuerdo con el sitio oficial de Clinique (da clic AQUÍ para visitarlo), el labial "Black Honey" tiene un costo de 499 pesos, lo que puede resultar bastante costoso para muchas personas, es por ello que distintas marcas se han dado a la tarea de replicar esta famosa tonalidad y así ponerla al alcance de todas, por una fracción de su precio. Es así como te comparto tres opciones igual de hermosas, pero mucho más baratas.

Covergirl Clean Fresh Tinted Lip Balam (Bliss You Berry, 600)

El tono "Bliss You Berry" tiene una fórmula ligera y translúcida, similar a la de "Black Honey", lo que permite que el color se mezcle perfectamente con el tono natural de tus labios. Esto lo convierte en una excelente opción para quienes buscan un look natural pero sofisticado. Además, este bálsamo no solo añade color, sino que también hidrata los labios gracias a sus ingredientes nutritivos como la manteca de karité y el aceite de coco; su precio ronda los 314 pesos en tiendas virtuales.

Una de las principales ventajas del Covergirl Clean Fresh Tinted Lip Balm es su capacidad para mantener los labios hidratados a lo largo del día.

Fotografía: Pinterest/Covergirl.

ELF Hydrating Core Lipe Shine (Ecstatic)

El tono "Ecstatic" de la línea Hydrating Core Lip Shine de ELF es un hermoso color berry que se asemeja al "Black Honey" en su capacidad para adaptarse a diferentes tonos de piel. Este labial tiene un centro en forma de corazón infundido con vitamina E, lo que proporciona una hidratación adicional mientras que el color se desliza suavemente sobre los labios.

La fórmula es translúcida, permitiendo que el tono natural de tus labios se mezcle con el color del labial, creando un efecto modulable que puede ir desde un look sutil hasta un color más intenso con solo aplicar más capas. Su precio ronda los 298 pesos a través de tiendas en línea.

El centro del labial está enriquecido con vitamina E, que es conocida por sus propiedades nutritivas y antioxidantes, ayudando a mantener los labios suaves y saludables.

Fotografía: Pinterest.

Beauty Creations Balam n' Cute (Cherry)

El tono "Cherry" de la línea Balm n' Cute de Beauty Creations es un color rojo cereza que, al aplicarse, se mezcla con el tono natural de los labios, creando un efecto modulable y sutilmente brillante. Este bálsamo tiene una textura ligera y cremosa, lo que permite una aplicación suave y uniforme, similar a la experiencia que se tiene con "Black Honey".

Una de las características distintivas de este bálsamo es su acabado translúcido, que se adapta bien a diferentes tonos de piel, brindando un look natural que realza los labios sin ser demasiado intenso, puedes conseguirlo a través de la tienda en línea de la marca (da clic AQUÍ para visitarla) y su precio ronda los 119 pesos.