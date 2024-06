5 tonos de labial que resaltarán el plateado de tus canas para tener un look icónico en cualquier lugar

Llevar el cabello canoso con orgullo y estilo es cada vez más común ya que son muchas las mujeres quienes se atreven a romper los cánones de belleza para disfrutar del paso del tiempo sin ser juzgadas. Es por ello que poco a poco vemos a mujeres que dejan de lado los tintes y abrazan el plateado de su melena, volviéndola parte de su estilo y para ello, un buen labial puede ser el complemento perfecto para resaltar esta elección de belleza.

¿Cuáles son los mejores labiales para resaltar las canas?

De acuerdo con maquillistas expertas, para lograr un look icónico y sofisticado, es necesario tener el labial adecuado, y para quienes han decidido lucir el cabello canoso, un simple labial significa todo un look en sí, ya que la belleza del plateado de las canas puede se realzada con algunas tonalidades muy precisas. Es así como te comparto cinco tonos de labial que se convertirán en tus favoritos al combinar de manera hermosa con tu melena plateada.

Fotografía: Freepik.

Rojo clásico: Color Riche Satin, en la tonalidad "Red Passion" (L'Oréal Paris)

El rojo se ha convertido en un clásico nunca pasa de moda y es una excelente opción para aquellas que desean un look audaz y elegante. Por su parte, el tono "Red Passion" de la línea Color Riche Satin de L'Oréal Paris es perfecto para crear un contraste vibrante con el plateado de tus canas, además, este labial es conocido por su alta pigmentación y acabado satinado que dura horas sin resecar los labios, ya que también cuenta con aceites que mantendrán tus labios hidratados.

Se encuentra disponible en la mayoría de las tiendas de autoservicio y farmacias en México, con un precio aproximado de 150 pesos.

Fotografía: Pinterest/L'Oréal Paris.

Nude rosado: Color Sensational en el tono "Pink For Me" (Maybelline New York)

Si buscas un look más natural pero igualmente sofisticado, el nude rosado es tu mejor opción; es así como el "Pink For Me" de Maybelline se convierte en un tono versátil que se adapta a cualquier ocasión. Este labial de la línea Color Sensational ofrece una textura cremosa y un acabado mate que realza tus labios sin sobrecargarlos, además de que se encuentra formulado para complementar una amplia gama de tonos de piel.

El precio aproximado es de 120 pesos y lo encuentras fácilmente en tiendas y supermercados.

Fotografía: Pinterest/Maybelline New York.

Vino intenso: Super Lustrous Lipstick en la tonalidad "Black Cherry" (Revlon)

Según las expertas, el tono vino es ideal para quienes prefieren un look más dramático, por lo que el "Black Cherry" de Revlon será tu mejor aliado ya que es un tono oscuro y profundo que destaca maravillosamente el plateado de tus canas, brindando un aire de misterio y sofisticación. De la misma forma, la fórmula Super Lustrous está enriquecida con vitaminas E y C, garantizando unos labios suaves e hidratados.

Puedes encontrarlo en tiendas de autoservicio y farmacias con un precio aproximado de 130 pesos.

Fotografía: Pinterest/Revlon.

Morado eléctrico: Matte Lipstick en el tono "Aria" (NYX Professional Makeup)

Aunque no sea un color común, el morado eléctrico es ideal para quienes buscan un look audaz y moderno, por lo que "Aria" de NYX se convierte en un tono vibrante que complementa perfectamente las canas, brindando un contraste llamativo y juvenil. La fórmula de este labial es cremosa y altamente pigmentada, garantizando comodidad y durabilidad.

Puedes econtrarlo entiendas de cosméticos y en línea por un precio aproximado de 150 pesos.

Fotografía: Pinterest/NYX.

Naranja brillante: Exhibitionist Lipstick en la tonalidad "Sweet Tangerine" (Covergirl)

El naranja brillante es perfecto para un look veraniego y fresco, y si estás buscando un labial con estas características, el "Sweet Tangerine" de Covergirl es considerado un tono vibrante que aporta alegría y luminosidad, realzando el plateado de tus canas con un toque de color atrevido y moderno. La fórmula de este labial es cremosa y muy pigmentada, garantizando comodidad y durabilidad.

Esta espectacular tonalidad la puedes encontrar entiendas de autoservicio y farmacias.

Fotografía: Pinterest/Covergirl.

Todos estos productos están disponibles en tiendas de autoservicio como Walmart y Soriana, farmacias como San Pablo y Guadalajara, y tiendas de cosméticos como Sally Beauty y Sephora. También puedes encontrarlos en línea en sitios como Amazon México y Mercado Libre

Consejos para aplicar el labial perfectamente

