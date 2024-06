Labial rojo: las 5 mejores marcas con tonalidades intensas y que prometen durar todo el día sin importar nada

El labial rojo se ha convertido en un clásico atemporal dentro del mundo de la moda y es que a pesar de la mala fama con la que fue juzgado, muchas mujeres han logrado derrocar estos estereotipos para convertirlo en un símbolo de resistencia y elegancia, consolidándose como uno de los básicos en cualquier cosmetiquera. Y es que esta tonalidad tiene la capacidad de protagonizar cualquier look sin necesidad de esforzarse mucho, por lo que es normal encontrar que la mayoría de las líneas de maquillaje cuentan con un labial rojo, pero no todos son igual de buenos.

¿Cuáles son los mejores labiales rojos del mercado?

De esta manera, con su capacidad para transformar cualquier look y agregar un toque de glamour, es un básico indispensable y si tú todavía no has encontrado una formulación adecuada para ti, aquí te dejo cinco opciones de distintas marcas que se han posicionado como las favoritas del público debido a su gran formulación que no solo ofrece un color vibrante, sino que también resisten el paso del tiempo y las actividades diarias.

El labial rojo es un clásico atemporal en el mundo del maquillaje.

Fotografía: Pinterest/Groovy Mandy.

MAC Cosmetics: Retro Matte Lipstick, tono "Ruby Woo" (#707)

Sin duda alguna, MAC Cosmetics es una de las marcas más icónicas en el mundo del maquillaje, y su tono Ruby Woo es famoso por su color rojo intenso y acabado mate. Este labial es conocido por su larga duración y resistencia a transferencias, asegurando que el color se mantenga vibrante a lo largo del día, así que si estás buscando invertir en tu primer labial rojo, puedes optar por este "true red" que se adaptará a cualquier estilo.

Al invertir en uno de estos labiales, puedes estar segura de que tu look se mantendrá impecable sin importar las circunstancias.

Fotografía: Pinterest/Poshmark.

Maybelline: SuperStay Matte Ink, tono Pioneer (#20)

Ésta es una marca ampliamente reconocida por su calidad y accesibilidad, ya que sus precios se han mantenido relativamente bajos; es así como su línea SuperStay Matte Ink promete hasta 16 horas de duración sin desvanecerse ni transferirse y el tono Pioneer es un rojo vibrante que se adapta a todos los tonos de piel y permanece intacto incluso después de comidas y bebidas, por lo que resulta ideal para un día de compromisos.

Este producto que no solo cumplirá con tus expectativas de color y duración, sino que también cuidará la salud y apariencia de tus labios.

Fotografía: Pinterest/Temptation Beauty.

NARS: Powermatte Lip Pigment, tono Starwoman

Por otra parte, NARS es sinónimo de lujo y calidad, y su labial Powermatte Lip Pigment en el tono Starwoman ofrece un color rojo intenso con un acabado mate líquido que no reseca tus labios e incluso puedes olvidarte de que lo llevas puesto, pero además, este producto es famoso por su fórmula de larga duración y alta pigmentación, garantizando que el labial se mantenga perfecto durante todo el día, aplicándose como una tinta perfecta.

El poder de un buen labial rojo es innegable. Añade confianza, elegancia y un toque de audacia a cualquier look.

Fotografía: Pinterest/Tiendas Paris.

Revlon: Ultra HD Matte Lipcolorm, tono Romance (#660)

Esta es otra marca clásica en el mundo de la belleza, pero esta línea se ha convertido en una de las favoritas del público, ya que estos labiales líquidos ofrecen un color rojo profundo con un acabado mate aterciopelado, por lo que tus labios se verén hidratados sin transferir el producto; además, su fórmula es ligera pero de larga duración, asegurando comodidad y resistencia a lo largo del día. De la misma forma, el empaque lo hace muy fácil de transportar a cualquier lugar.

Elegir el labial rojo perfecto implica encontrar uno que no solo ofrezca un color vibrante, sino que también tenga la capacidad de durar todo el día.

Fotografía: Pinterest/Poshmark.

Maybelline: Superstay Vinyl Ink, tono Wicked (#50)

Aunque esta marca ha sido mencionada arriba, éste es uno de los labiales que se ha llevado el protagonismo en redes sociales y es que su formulación está creada para lograr un "efecto vinil", es decir que tus labios se verán brillantes, pero al mismo tiempo promete durar todo el día sin que el color se desgaste, lo que está siendo comprobado por muchas influencers que lo han convertido en uno de sus favoritos.

Este labial líquido ofrece un color intenso y una textura cremosa.

Fotografía: Pinterest/Poshmark.

¿Por qué el labial rojo se ha convertido en un clásico del maquillaje?

El labial rojo ha perdurado a lo largo del tiempo como un clásico del maquillaje por diversas razones que combinan historia, simbolismo y estética, y aquí te cuento de algunos factores clave que han contribuido a su estatus icónico y atemporal:

Empoderamiento femenino: a lo largo de la historia, el labial rojo ha sido un símbolo de empoderamiento femenino. Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres lo utilizaban como un acto de resistencia y fortaleza, mientras los hombres estaban en el frente.

Rebelión y audacia: en diferentes épocas, el labial rojo ha representado un desafío a las normas sociales y de género. Su uso ha sido visto como un acto de rebeldía y autoafirmación, destacando la independencia y la valentía.

Atractivo universal: el rojo es un color asociado con la pasión, el amor y la energía. Los estudios han demostrado que el color rojo atrae la atención y puede hacer que una persona se vea más atractiva y segura.

Con el avance de la tecnología en cosméticos, las fórmulas de los labiales rojos han mejorado en cuanto a duración, hidratación y confort.

Fotografía: Pinterest.