Esto dice la Ley Federal de Trabajo sobre las vacaciones no tomadas en caso de despido

Cuando eres despedido de tu empleo tienes que ser compensado económicamente. En esto también juega un rol importante si te quedaron vacaciones pendientes ya que modifica el monto que recibes.

De esta manera te vamos a contar lo que dice la Ley Federal de Trabajo en cuanto a este tema.

¿Qué pasa con los días de vacaciones no tomadas?

La Ley Federal del Trabajo dice que los días que no han sido tomados de vacaciones deben ser compensados. Por ejemplo si no has tomado los 12 días de tu primer año, deben ser compensados en su totalidad, y si solo has tomado 6 de 12, los otros 6 deberán incluirse en el finiquito o liquidación laboral.

Esto no es igual si te despiden antes del primer año ya que allí la remuneración dependerá al tiempo trabajado. Si el despido es injustificado la compensación es mayor; sin embargo, las vacaciones se pagan igual que en el justificado.

En el caso de un despido injustificado la compensación es más grande, ya que el patrón está obligado a entregar 3 meses de sueldo, salarios vencidos, lo equivalente a 20 días de servicios por cada año trabajado, prima de antigüedad de 12 días por cada año, así como el monto correspondiente al aguinaldo, vacaciones restantes y prima vacacional.

Si te despiden las vacaciones deben ser pagadas.

