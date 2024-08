Corte valida reforma para incrementar los días de vacaciones en México

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la reforma que incrementó los días de vacaciones remuneradas.

Este miércoles, los integrantes de la Sala avalaron por unanimidad el proyecto del ministro Luis María Aguilar, quien planteó negar el amparo a una empresa inconforme con la reforma a la Ley Federal del Trabajo que establece este aumento.

Sigue leyendo:

SCJN confirma que Norma Piña continúa como ministra presidenta, tras solicitud de Yasmín Esquivel

¿Cuándo regresan de vacaciones los juzgados en Estado de México?

Vacaciones aumentan para trabajadores Foto: Especial

¿A cuántos días incrementa el periodo vacacional?

De acuerdo con los ministros, la reforma publicada el 27 de diciembre de 2022, que incrementó a 12 días el periodo anual mínimo de vacaciones para los trabajadores que tengan más de un año de servicio, es constitucional.

La reforma, consideraron los integrantes del máximo tribunal, tiene la finalidad de avanzar en la protección del derecho al descanso de las personas trabajadoras.

Aumento de vacaciones para los trabajadores mexicanos Foto: Especial

“La decisión de aumentar el periodo mínimo de vacaciones persigue la finalidad de avanzar en la protección del derecho de las personas trabajadoras al descanso y, con ello, generar mejores condiciones para la protección de su salud, el ejercicio de sus derechos a la recreación y a la cultura, fomentar la convivencia familiar e incluso para estimular la productividad, así como el turismo y la economía nacional, entre otros fines correlacionados”, indica el proyecto de sentencia.

Aguilar señaló que los contratos de trabajo no producen condiciones inmodificables, en tanto que éstas se encuentran sujetas a revisión y a lo dispuesto en las normas en las que se establece un mínimo de derechos en favor de las personas trabajadoras.

“El artículo segundo transitorio del Decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones no viola el principio de irretroactividad porque no se desconoce algún derecho adquirido ni se modifican consecuencias jurídicas determinadas conforme a la legislación anterior que no puedan ser alteradas con motivo del avance en la protección de los derechos de la clase trabajadora”, señala el proyecto.