Ministra de la SCJN, Lenia Batres, habla sobre la Reforma al Poder Judicial en entrevista con Heraldo Media Group

En una entrevista reciente para Heraldo Media Group, durante el programa de radio "A Fuego Lento" con Alfredo González e Isaías Robles, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, discutió en detalle la Reforma al Poder Judicial. La conversación se centró en la elección de ministros, jueces y magistrados, un aspecto crucial para la administración de justicia en México.

La ministra Batres destacó la complejidad de implementar una transición gradual en el relevo de jueces y magistrados, afirmó que un cambio escalonado dentro de la SCJN podría llevar hasta 15 años, señalando que muchos magistrados actuales son relativamente jóvenes y que el proceso de jubilación natural prolongaría significativamente la renovación completa del Poder Judicial.

Además, subrayó que la Constitución ha sido violada en términos de las remuneraciones actuales de los jueces y magistrados, quienes disfrutan de derechos excesivos en comparación con otros empleados de confianza en diferentes poderes del Estado.

En cuanto a la presidencia de la SCJN, Batres enfatizó que la reforma no debe centrarse en la figura de una sola persona, como la ministra Norma Piña. El problema es estructural, no individual, explicó Batres, insistiendo en que se necesita una revisión profunda y orgánica del funcionamiento del Poder Judicial, algo que no se ha hecho desde 1994.

La legislatura debe apoyar un proceso que sirva mejor a la población

La ministra también respondió a las especulaciones de que la próxima presidencia de la Corte podría caer en ella. "No, yo creo que ahí opinaría que debemos irnos todos debemos, ayudar a movernos y hacer una elección completa".

De igual forma, Batres propuso que todos los actuales ministros deberían ser reemplazados para facilitar una elección completa y justa. Así mismo, afirmó que la legislatura debe apoyar un proceso que sirva mejor a la población, en lugar de centrarse en ambiciones personales.