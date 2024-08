Cómo hacer pollo al limón, el platillo que Mario Bezares preparó en La Casa de los Famosos

La segunda temporada de La Casa de los Famosos México se ha metido hasta a nuestras cocinas, pues ahora que Mario Bezares se encarga de hacerles de comer a todos los participantes, esto tras la expulsión de Mariana Echeverría, ha creado la "Fonda los amigos" para que todos puedan cocinar. Aunque son muchos los comentarios positivos ahora que, se dice, hay un menor control sobre la comida y las raciones, existe una receta en particular que se volvió viral en redes sociales.

Pues para esta semana parte del menú que Mayito, como le dicen de cariño a Mario Bezares, ha preparado se incluye el característico arroz rojo que le queda bien a todo, aunque la verdadera estrella fue el plato fuerte: pollo al limón. Este platillo no sólo encantó a Arath de la Torre cuando Bezares le invitó a probarlo, sino también a la hora de la comida cuando todos los participantes de Mar y Tierra se sentaron a comer. Y si tú te quedaste con las ganas de probarlo, aquí te compartimos la receta.

Algo que debes de saber antes de prepararla es que necesitas pocos ingredientes y que además del pollo, las especias son las grandes protagonistas de la receta, mismas que estamos seguros que ya tienes en tu cocina, así que no tendrás que gastar de más. Por otro lado, algo que le fascinó a mucha gente es que además de barata es muy fácil y rápida de preparar, así que no hay pretextos para no correr a la cocina y prepararla para toda la familia.

Mayito cocinando para los participantes de LCDLF. (Foto: TikTok @jvcdulce86)

Receta de pollo al limón: así la puedes preparar al estilo del "tío Mayito"

Tras la sensación que causó el platillo del "tío Mayito" en La Casan de los Famosos, la influencer Valeria Sosa compartió en TikTok todo lo que debemos de saber de esta receta para que la preparemos en casa y la familia entera caiga rendida ante los sorprendentes sabores. Así que si hoy no tenías idea de qué cocinar, seguro este platillo será la apuesta perfecta; conoce los ingredientes que necesitas y el paso a paso para tener un resultado como el de Mario Bezares.

Ingredientes:

7 a 10 limones

2 cucharaditas de caldo de pollo en polvo

Ajo

Pimienta

Sal

Muslos de pollo, la cantidad está pensado para el número de integrantes de tu familia

Mantequilla

Prepara esta sabrosa receta. (Foto: TikTok @lacocinadevaleriaa)

¿Cómo preparar pollo al limón?

Esta receta es bastante sencilla y en pocos minutos tendrás el resultado perfecto, además te aseguramos que si eres principiante en la cocina no batallarás, pues lo más "laborioso" o tedioso es tener que extraer el jugo de los limones; mientras que el resto es bastante rápido de hacer. Aquí te contamos cómo lograrlo.

Corta los limones por la mitad y comienza a extraer el jugo. Cuando lo tengas, reserva. Después en un refractario coloca uno a uno tus muslos de pollo y llegó el momento de sazonar. Para darle el sabor agrega el caldo de pollo, un diente de ajo triturado, una pizca de sal y el jugo del limón. Finalmente toma tun mantequilla en barra y corta pequeños trozos que repartirás sobre toda la superficie de la receta. Ahora llévalo al horno previamente calentado a 180 grados y cuando esté listo, al cabo de unos 30 minutos, retira y está listo para servir.

¡Y listo!, así de fácil puedes tener una guarnición deliciosa para comer con la familia, aunque para acompañar puedes seguir los consejos de Mario Bezares y acompañar con un poco de arroz rojo o blanco, el que sea de tu preferencia. En lo que respecta a la bebida para acompañar, estamos seguros que un agua de mango será la apuesta perfecta y te hará sentir dentro de La Casa de los Famosos México.