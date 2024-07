Nuestras abuelas lo hacían, pero ya no se debe dar infusiones a los bebés por esta peligrosa razón

¿Cuántas veces nuestras abuelitas nos dieron una tacita de té de manzanilla o de limón cuando éramos pequeños o incluso bebés? Por muchos años se acostumbró que las mamás dieran a sus hijos infusiones sin saber que son bebidas de alto riesgo para la salud de los infantes. De eso es precisamente lo queremos hablar, y por eso una experta nos va a decir las razones por las cuales ya no es recomendado darle tés a los niños menores de cuatro años.

Diversas instituciones pediátricas como la la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) desaconsejan que los niños y bebés tomen infusiones porque pueden presentar riesgos en su salud que pueden ponerlos, incluso al borde de la muerte. Así que cuando tu tía, tu mamá o tu abuelita te sugieran esta bebida, lee está información para que sepas cómo explicarles que no es recomendado.

Las infusiones no son recomendadas hasta los cuatro años de edad | Foto: Freepik

¿Por qué los bebés no deben tomar infusiones?

La nutrióloga materno infantil y fundadora de Mis Primeros Bocados, Cynthia Calva, explicó entrevista a El Heraldo de México que las plantas tienen una diferente forma de metabolizarse a comparación con los demás alimentos que sí están permitidos acorde a su edad, por lo que no son recomendables hasta los cuatro años de edad, es decir, antes de la primera etapa de la infancia. También refiere que las infusiones no tienen ningún tipo de aporte nutricional como minerales, grasas o vitaminas, por lo que su consumo no es beneficioso.

Aunque podamos pensar que son nobles para el organismo de nuestro bebé por ser naturales, señala que algunos tés pueden ser tóxicos para ellos, lo que les puede causar daños que terminarían en el hospital. A su vez, indica que aunque la herbolaria tiene sus beneficios, no es recomendable en dicho momento de la infancia ni en casos de enfermedades estomacales ni resfriados.

Aunque podamos pensar que son nobles para el organismo de nuestro bebé por ser naturales, no es así | Foto: Freepik

¿Cuáles son las enfermedades que pueden causar las infusiones en los bebés?

Al respecto, la revista científica Nutrición Hospitalaria publicó una investigación en la biblioteca virtual Scielo en la que explica que los niños tienen alto riesgo de sufrir enfermedades hepáticas como la Hepatotoxicidad por el consumo de infusiones a base de herbolaría. Estos padecimientos afectan principalmente al hígado e impiden que funcione o evitan que trabaje adecuadamente.

Cynthia Calva argumenta que debemos ser prudentes en la alimentación de nuestros bebés, por lo que recomienda estar completamente informados antes de ofrecerle algún alimento sin tener el conocimiento del aporte nutricional que le aporta a nuestros pequeños. Así que ahora que ya sabes, comparte la información.