Sopa de frijol y chile morita, la exquisita receta que te encantará si la acompañas con un poco de queso

¿Eres amante de la cocina y siempre que descubres una nueva receta no pierdes la oportunidad de prepararla? No te culpamos, pues sabemos que no hay nada más rico y delicioso que poner a prueba nuestras habilidades culinarias con platillos fuera de lo convencional. Y es precisamente por ello que hoy te traemos una sabrosa opción para que se la prepares a toda la familia, especialmente ahora que las lluvias y el frío nos hacen querer comer algo calientito.

Sopa de frijol y chile morita, prepara esta exquisita receta de pocos ingredientes

La receta que te compartimos hoy es una deliciosa sopa de frijol con chile morita que es perfecta para darle la vuelta a las clásicas recetas de los frijoles de olla o de la sopa de fideo, una de las más populares. La mejor parte es que tiene un toque muy mexicano gracias al sabor picosito de un sólo chile morita que, aunque suene difícil de creer, potencia los sabores del resto de ingredientes.

Sigue leyendo:

Tostadas de atún en escabeche, la receta perfecta para una cena deliciosa y saludable: VIDEO

Receta fit: Prepara una pizza casera y saludable sin horno en sólo 10 minutos

Es la sopa más rica que comerás. (Foto: IG @nutrecorner)

Ingredientes:

2 jitomates

3 tazas de frijol cocido

1 chile morita chico

1 cucharada de aceite de oliva

1/2 cucharadita de consomé en polvo

Sal

Queso panela

¿Cómo preparar sopa de frijol y chile morita?

Esta receta es muy fácil y rápida de preparar, además si la sirves con cubos de queso panela, seguramente el sabor te encantará y fascinará. Aquí te dejamos los sencillos pasos que deberás de seguir para asegurar el éxito en tu preparado; esta receta es de la influencer Nutrecorner, ¡prepárala y acompaña con unas tostadas!