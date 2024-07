Revelan la nueva colección de ropa de Hello Kitty que los amantes de esta gatita pueden comprar con menos de 400 pesos

Cuando se habla de Hello Kitty, no solo se habla de una gatita blanca, sino que se hace referencia a un claro éxito en los artículo que llevan su imagen. Desde mochilas, bolsas, toppers, peluches y muchos otros artículos han llevado la carita o a la gatita completa. En esta ocasión se reveló una nueva colección de ropa que está causando furor entre los amantes de la imagen de este felino blanco de origen japonés.

La encargada de revelar la nueva colección fue la cuenta @crisaurusz en TikTok. En dicha plataforma se dejó ver que existía una nueva línea dentro de Cuidado con el Perro, donde la gente que disfruta de todo lo relacionado con la gatita. Una de las gratas sorpresas para los fans de Hello Kitty fue que las prendas son de muy buena calidad, ya que se la marca de ropa es bastante buena. Mejor pasemos a hablar sobre la nueva colección de la gatita nipona.

Sigue leyendo:

Cuponera Sam’s Club: estas son las mejores ofertas que puedes aprovechar del 23 al 29 de julio

Decora pasteles de Ternurines con este taller viral y disfruta de la cita más romántica junto a tu novio

Las playeras de Hello Kitty se encuentra en Cuidado con el Perro (Cuidado con el Perro)

La nueva colección de Hello Kitty en Cuidado con el Perro

La usuaria en redes sociales dejó ver todos los productos que se pueden encontrar en la tienda de Cuidado con el Perro. En el video compartido en TikTok se deja ver la calidad y todos los diseños disponibles, así como la gran variedad de sudaderas, camisetas y accesorios que capturan la esencia y la ternura de Hello Kitty.

La colección cuenta con otros personajes de Sanrio, por lo que no solo se podrán comprar prendas de Hello Kitty. También se encuentran personajes como My Melody o Gudetama. Para aquellos interesados pueden tener la certeza que se encuentran conjuntos, ya sea el short y la blusa, pero también se pueden comprar por separado. Solo se debe acudir a buscar la talla que más se desea para poder tener acceso a esta bonita colección.

Las prendas de Hello Kitty tienen precios accesibles (Cuidado con el Perro)

¿Cuánto cuestan las prendas de Hello Kitty?

Para todas y todos aquellos que estén interesados adquirir alguna de las prendas o toda la colección deben tener en cuenta el precio de las prendas. Si bien es cierto que la marca de ropa no se caracteriza por ser cara, lo mejor es tener claro el rango de precios que tienen las diferentes prendas y accesorios que se pueden adquirir.

Camisetas de manga corta: el previo va entre los 169 y los 199 pesos.

Blusa sin mangas: 159 pesos

Sudadera Crop con capucha: 299 pesos.

Sudadera sin capucha: 149 pesos.

Jogger: 389 pesos.

Shorts My Melody: 249 pesos.

Ahora que lo sabes, sólo queda acudir a la tienda más cercana para poder encontrar la prenda en tu talla y poder lucir increíble con Hello Kitty. Eso sí, debes tener mucha paciencia, ya que no hay tantas tallas disponibles en estos momentos debido a demanda que están teniendo en toda las tiendas.