Depresión postparto y maternidad: 5 claves para inspirarte y fortalecerte como mujer

"En la mother, soy mamá..." celebró una reunión con y futuras mamás para crear un espacio de confianza, conversación y reflexión sobre el proceso de la maternidad. Más allá de los procesos físicos, biológicos o familiares, la mujer sufre diferentes cambios que nos llegan a afectar y que pasan desapercibidos.

En este podcast tuvimos invitadas expertas en maternidad o cuyas experiencias permiten que las mujeres que se han convertido en mamás se sientan comprendidas, pues se llega a romantizar o creer que después del parto todo vuelve a la normalidad en la vida de las que son madres.

"Mamá va primero....", es lo que nos explica y nos hace reflexionar Bibi Nassar. Ella, a a través de su propia historia después de la maternidad comparte sus consejos sobre darnos tiempo a nosotras mismas, considerarnos y no olvidarnos mientras criamos a nuestros hijos.

La empatía entre mamás, la familia y con nosotras mismas es importante durante el proceso de la maternidad, el postparto y la crianza. "En la mother, soy mamá" presentó un evento especial donde Bibi Nassar nos comparte sus reflexiones y consejos para cualquier mujer que se ha enfrentado a estos miedos y retos:

Todo lo que ha marcado mi vida son desde esa mamá que he vivido muchas cosas y que hoy son una enseñanza

Bibi asegura que todos los cambios y procesos que sufrimos pasan de largo de la maternidad, como no reconocernos frente al espejo ante los cambios físicos, no tener tiempo para arreglarnos, a travesar por una depresión, algo normal, pero que provoca miedo y, en algunos casos, no le dan la importancia que merece.

Por ello, recomienda que seamos empáticas con nosotras mismas y con otras mujeres, que aprendamos a escucharnos mejor, a ponernos en prioridad sin dejarnos de lado:

El miedo es enorme... es un monstruo que nosotros vamos alimentando

También recomienda hacer consciente a nuestra pareja, hijos y familia sobre nuestro tiempo, nuestra persona y que también somos alguien que necesita, decide y ocupa de su propio espacio y tiempo para aprender a separar la vida profesional de la faceta de maternidad o el tiempo de crianza. Escucha y aprende más en este episodio: