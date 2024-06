5 modelos de lentes de sol que están siendo tendencia en las pasarelas y prometen hacerte lucir como toda una estrella de Hollywood

Las gafas de sol han trascendido su propósito inicial de protección ocular y se han consolidado como un elemento imprescindible en el mundo de la moda, pero en esta temporada los lentes de sol de pasta serán los protagonistas indiscutibles, ésto gracias a su capacidad para combinar elegancia y funcionalidad las ha convertido en en el puente para traer la estética vintage y atemporal en un solo accesorio.

Las gafas de son con moldura serán la nueva tendencia este verano

Estas gafas no solo elevan cualquier look, sino que también ofrecen una amplia variedad de diseños para elegir, lo que las hace muy atractivas para distintos gustos y preferencias; además, este estilo se ha vuelto muy popular en el street style, ya que es especialmente favorecedor para los rostros redondos ayudando a equilibrar las proporciones faciales. Así que si estás buscando algún modelo para lucir durante este verano, te dejo algunas ideas para que elijas los que más te gusten.

Las gafas de sol de pasta se han consolidado como un accesorio esencial en la moda actual, ofreciendo una combinación única de estilo y funcionalidad.

Fotografía: Pinterest/Shevoke.

Gafas de sol tipo pantalla

El estilo futurista ha permeado la moda en diversas formas, y las gafas de sol de pasta tipo pantalla no son la excepción, ya que estos diseños, que fusionan originalidad con practicidad, son perfectos para completar looks casuales o deportivos. De acuerdo con la marca, es posible encontrar diferentes colores, pero los más populares siguen siendo el negro, verde, azul y gris, pero también es posible encontrar tonalidades distintas que seguramente se adaptarán a tu estilo personal.

Con una amplia variedad de diseños y colores disponibles, hay una opción para cada gusto y necesidad.

Fotografía: Pinterest/Milagros Ruiz.

La tendencia oversize: más es más

En contraposición al minimalismo de temporadas anteriores, las gafas de sol de pasta estilo oversize se han convertido en un indispensable en 2024, ya que según expertas, éstas te ayudan a mantener oculta buena parte del rostro y a crear un look muy llamativo, con un toque de glamour. Y si esto no te es suficiente, puedes jugar con distintos colores y acabados para lucirte en tu día de playa.

Disponibles en distintos colores, estas gafas no solo son llamativas, sino también ligeras y cómodas de llevar.

Fotografía: Pinterest.

Colores llamativos para un toque divertido

Añadir un toque alegre y divertido a los looks es posible tan sólo con unas gafas de sol de pasta en colores llamativos, que también se imponen en 2024. Y es que además de los colores brillantes y los patrones en los marcos, estos lentes también pueden tener distintas formas que le añadirán un toque particular a cualquier look, por lo que éste diseño es ideal para quienes buscan destacar y añadir un toque de color a su atuendo diario.

Al elegir unas gafas de sol, es fundamental considerar tanto el estilo como la protección ocular, asegurándose de que cumplan con los estándares de protección UV necesarios.

Fotografía: Pinterest/CREATING BEAUTIFUL.

Monturas transparentes: sutilidad y elegancia

Por otra parte, las gafas de sol de pasta con monturas transparentes también se encuentran entre las tendencias más populares de 2024, esto se debe a que la sutileza y elegancia de las monturas transparentes es una de las tendencias de este año, ideales para quienes buscan una estética trendy y minimalista. Además de esto, los modelos se han convertido en los favoritos del público ya que logran combinar un diseño discreto con una gran sofisticación.

Las gafas de sol de pasta no solo son populares entre los amantes de la moda, sino también entre las celebridades.

Fotografía: Pinterest/Zalando.

Estilo cat eye: glamour atemporal

Igualmente, el estilo cat eye ha sido una tendencia constante en las últimas temporadas y en 2024 continúa siendo una opción muy buscada. Este diseño, con su característica forma alargada, es sinónimo de glamour y elegancia, además de que actualmente existen distintos modelos que cuentan con diferentes colores, permitiéndote elegir la opción que mejor complemente su estilo personal.

Estos íconos de estilo han demostrado que las gafas de sol pueden ser un poderoso accesorio para expresar la personalidad y el estilo individual.

Fotografía: Pinterest/ThaShade.

La clásica forma redonda

Finalmente, las gafas de sol de pasta con forma redonda también están causando furor en 2024 y este estilo es especialmente favorecedor para los rostros cuadrados, ya que ayuda a suavizar las líneas faciales. Y debido a que son un modelo clásico, hay muchos colores disponibles y distintos tamaños que se adaptarán al tamaño de tu rostro y tu personalidad, ofreciendo una opción clásica y elegante.

Esta forma clásica es ideal si quieres unos lentes versátiles y que no pasen de moda.

Fotografía: Pinterest/Benzu.

¿Cómo elegir gafas de sol que verdaderamente cuiden mis ojos?

Protección UV completa

Asegúrate de que las gafas de sol ofrezcan una protección del 100% contra los rayos UVA y UVB. Busca etiquetas que indiquen "UV 400", lo que significa que bloquean todas las longitudes de onda de luz ultravioleta de hasta 400 nanómetros.

Tamaño y cobertura de las lentes

Las gafas de sol con lentes grandes o envolventes protegen mejor porque cubren una mayor área de la cara, incluyendo los lados de los ojos, donde los rayos UV pueden ingresar.

Color de las lentes

El color de las lentes no afecta la protección UV, pero sí puede influir en la percepción del color y el contraste. Los tonos grises reducen el brillo y el deslumbramiento sin distorsionar los colores, mientras que los tonos marrones y ámbar mejoran el contraste y la profundidad.

Con la amplia variedad de estilos y tecnologías disponibles, puedes encontrar unas gafas que no solo cuiden tus ojos, sino que también complementen tu estilo personal.

Fotografía: Pinterest/jade.

Polarización

Las lentes polarizadas reducen el deslumbramiento reflejado por superficies como el agua, la carretera y la nieve. Aunque la polarización no añade protección UV, mejora la comodidad visual y reduce la fatiga ocular.

Material de las lentes

El material de las lentes afecta su durabilidad y claridad óptica. Los materiales comunes incluyen:

Policarbonato: resistente a impactos y ligero.

Cristal: ofrece una claridad superior pero es más pesado y puede romperse más fácilmente.

Trivex: similar al policarbonato pero con una mejor claridad óptica y resistencia a impactos.

Revestimientos adicionales