Christian Nodal deja los sombreros y se une al estilo gótico: así renovó su look para la Semana de la Moda en París

El cantante Christian Nodal se encuentra en París, Francia, previo a su concierto en Londres que tiene pactado para el 29 de junio de este año, pero antes de que llegue el día de su show ha recorrido algunos lugares de la capital, recientemente se le vio junto a su novia Ángela Aguilar en Disney y ahora en un importante desfile de modas donde se le vio con un look vanguardista muy renovado para estar had doc con el estilo.

El intérprete tiene una forma de vestir muy versátil y ha demostrado que aunque sea un cantante de regional mexicano, los sombreros y las botas no siempre van con él. Esta vez las dejó a un lado para enfundarse en un estilo más gótico, tal y como distingue al diseñador Rick Owens, quien tuvo un desfile especial por la Semana de la Moda en París.

Nodal llevó un estilo punk/gótico muy apegado a los diseños que distinguen a Rick | Foto: Instagram @nodal

Christian Nodal deja los sombreros y ahora se une a la moda vanguardista del diseñador Rick Owens

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de "Ya no somos ni seremos" le agradeció al diseñador Rick Owens por invitarlo a su desfile y compartió una fotografía con el modista estadounidense así como una serie de imágenes en el evento donde también estaban presentes otras celebridades.

Lo que más sorprendió de esta publicación fue el estilo punk/gótico que usó Nodal muy apegado a los diseños que distinguen a Rick. Christian llevó unos pantalones cargo tipo piel en color negro, una chaqueta bomber en el mismo color, así como un chaleco formal bajo esta que le hacía lucir los tatuajes que tiene el pecho.

El versátil estilo de Nodal

Christian Nodal no se ha enfrascado en un solo estilo, incluso durante sus presentaciones hemos visto que tiene una manera muy versátil de vestir, a veces opta por los looks vaqueros pero otra veces sale del molde norteño para darle paso a la moda que es algo que le gusta. El artista no se ha limitado cuando se trata de atreverse y aquí lo pudimos ver.

Otra cosa que siempre destaca en el estilo de Nodal son sus joyas, Nodal siempre usa prendas que le dejen destacar sus diamantes, tanto los que usa en el cuello como sus anillos, pulseras y relojes, todas llenas de diamantes. Esta vez se colgó un crucifijo con una calavera.