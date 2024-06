Periodista española asegura que Kate Middleton usó peluca y cejas falsas en su reaparición: "tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano"

El pasado fin de semana se realizó en el Reino Unido el desfile militar Trooping the colour para celebrar el cumpleaños del rey Carlos III, un evento en el que la princesa Kate Middleton le robó todo el protagonismo, ya que luego de seis meses de ausencia reapareció como su primer evento real agendado y para el cual se "saltó" protocolos al usar el lugar del príncipe William para así estar más cerca del monarca y darle uno de los espacios más importantes tras sus complicaciones de salud.

Cabe recordar que Carlos III y Kate Middleton fueron diagnosticados con cáncer, una enfermedad de la que se han dado pocos detalles y que obligó a la princesa de Gales a mantenerse alejada de todo evento para someterse a quimioterapias y recuperarse, algo que ha dejado una larga lista de especulaciones sobre su estado de salud. Ahora, pese a su enérgico regreso a la vida social, siguen presentes los rumores sobre su situación actual, como ocurrió recientemente con una periodista española que dio detalles alarmantes sobre la royal.

También se le vio muy sonriente junto a su familia. (Foto: IG @princeandprincessofwales)

Marisa Martín-Blázquez es criticada por asegurar que Kate Middleton usa peluca y cejas falsas

En redes sociales se ha hecho viral un fragmento del programa TardeAR, donde se escucha a la periodista española Marisa Martín-Blázquez contar escabrosos detalles no revelados por nadie más sobre el "esfuerzo sobrehumano" que tuvo que realizar la nuera de Lady Di y que incluso en el desfile militar Trooping the colour apareció con peluca y cejas falsas e increíblemente maquilladas para hacerlas ver más naturales. Después de sus declaraciones, las críticas no tardaron en hacerse presentes en redes sociales, donde algunos fans de la royal pidieron parar con las especulaciones.

"Realmente se le había pedido que fuera, pero para ella era una obligación. Hizo un esfuerzo, me cuentan, absolutamente ímprobo. Exigió que antes de aparecer, ella emitiera un comunicado para no dar una falsa impresión de que estaba apurada al pueblo", dijo ante sus compañeros conductores.

De acuerdo con la experta y su fuente anónima, para esta primera aparición desde que la princesa confirmó que tiene cáncer, se organizó todo para que su imagen fuera perfecta. "Se encargó a uno de los mejores talleres del Reino Unido donde hacen pelucas y postizos para que pareciera que no lo llevaba; hasta tal punto que se trabajaba desde la raíz, el moño entero era una peluca. Se le hicieron unas extensiones de cejas, se le maquillaron para que fuera todo lo más natural posible", dijo.

Se especula que no se encontraba del todo bien. (Foto: IG @princeandprincessofwales)

"No se encontraba bien porque ella al salir del carruaje se tocó el abdomen y luego pidió una silla para estar sentada mientras transcurría el desfile", dijo la periodista.

Tras los comentarios de la periodista en un programa de televisión, en redes sociales se ha criticado arduamente a Marisa Martín-Blázquez. "Me gustaría saber quién informa a esta gente. No me creo nada", "hay tratamiento para que no pierda cabello", "El nivel de morbo y falta de humanidad para comentar este tipo de cosas sobre una persona luchando con una enfermedad", "'Me cuentan' línea directa con palacio", "no son, las que dijeron que nuestra Kate estaba en coma o que había fallecido?", se lee en TikTok.