El amor propio se ha convertido en un tema recurrente en las conversaciones sobre bienestar y desarrollo personal. No es simplemente una moda pasajera, sino una necesidad fundamental para llevar una vida equilibrada y satisfactoria. La búsqueda del amor propio puede parecer un desafío, pero es un viaje imprescindible para alcanzar una existencia plena y significativa.

En una entrevista exclusiva con Alex Gómez para El Heraldo de México, el reconocido escritor y autor del libro "Conectando con la energía de la abundancia" nos brindó valiosos consejos sobre cómo manifestar el amor propio y mantener un equilibrio en la vida. El egresado del Instituto Politécnico Nacional, subraya la importancia de cultivar el amor propio como una base fundamental para una vida exitosa y plena.

La importancia el amor propio en nuestra vida

Durante la charla, Gómez enfatiza que el amor propio es esencial para lograr cualquier forma de abundancia en la vida, pues de acuerdo con el autor no puedes pedir a la vida abundancia económica si tienes deficiencias en algún aspecto personal, ya sea en el amor, salud o familia. La idea es que, sin un equilibrio en las diferentes áreas de la vida, cualquier otro tipo de éxito será insatisfactorio.

"Si empiezo a tener una manifestación económica, pero tengo una vida familiar nociva, una relación de pareja tóxica o una escasez de salud, entonces poco disfrutaré de esa abundancia económica. Es clave tener este balance en las áreas de la vida", agrega Gómez.

¿Cómo manifestar el amor propio?

Manifestar el amor propio puede parecer complicado al principio, especialmente si nunca se ha practicado antes. Alex Gómez recomienda empezar por el autoconocimiento. "Primero, practica el amor a ti mismo, la autoestima, el amarte, valorarte y gustarte. Empieza por el autoconocimiento: elige conocer tu luz y tu oscuridad", aconseja.

Este proceso de autoconocimiento implica una aceptación profunda y total. Según Gómez, para el segundo paso es crucial aceptarse incondicionalmente, tanto con los éxitos como con los fracasos, así como con las características físicas y el linaje familiar. "Elijo aceptarme de manera profunda, con mi historia, mi linaje paterno y materno, mis características físicas, mis éxitos, pero también con mis fracasos. Elijo aceptarme incondicionalmente de forma radical, aceptación total", explica.

Finalmente, el amor propio no es algo que se manifieste una sola vez y se mantenga para siempre. Y es que el escritor sugiere que debe renovarse diariamente a través de acciones concretas. "Hago un pacto de amor que se debe de renovar todos los días con actos. Por amor a mí, me nutro bien. Por amor a mí, me dedico a hacer lo que me apasiona. Por amor a mí, soy leal a ser genuinamente como soy", comparte.

Esta práctica diaria de amor propio implica realizar acciones que reflejen ese amor y respeto hacia uno mismo. "Refrendo el amor incondicional a través de actos y esto es una práctica", concluye Gómez.