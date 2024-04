Test para el amor propio: ¿Cuentas con el amor propio suficiente?

El amor se entiende por el aprecio, respeto, aceptación y consideración que tenemos hacia nosotros. No siempre somos el mejor amigo de nosotros mismos y a veces somos muy duros con nosotros. Entonces es normal que surja una pregunta es constante es: ¿El amor que me tengo es saludable? ¿me amo lo suficiente o me hace falta aprender a amarme más?

Cuando no hay un buen autocuidado le puede dar paso a inseguridades, una baja autoestima, desestabilidad mental, estrés, ansiedad y/o algunos problemas en nuestra vida cotidiana.Por eso es importante cuidar nuestro amor propio y nuestra autoestima. Estas son algunas señales que te pueden indicar si tienes un nivel saludable de amor propio:

¿Tengo buena autoestima?

Créditos: Pexels

1. Te cuidas a ti mismo: Esto incluye cuidar tu salud física, mental y emocional. Haces ejercicio regularmente, comes bien, te tomas tiempo para relajarte y hacer las cosas que te gustan.

2. Te respetas a ti mismo: No permites que otros te traten mal o te falten al respeto. Sabes cuál es tu valor y te pones en primer lugar cuando es necesario.

3. Eres consciente de tus emociones: No rechazas tus sentimientos, sino que los aceptas y los manejas de manera saludable.

4. Te aceptas tal y como eres: No te comparas con los demás ni te juzgas duramente. Aceptas tus fortalezas y debilidades y te amas a ti mismo a pesar de tus imperfecciones.

5. Eres capaz de decir "no": No tienes miedo de establecer límites y decir "no" cuando algo no te conviene o no te hace sentir bien.

6. Eres resiliente: Puedes manejar el estrés y recuperarte de las adversidades sin desmoronarte.

7. Eres capaz de perdonarte a ti mismo: Entiendes que todos cometemos errores y eres capaz de perdonarte a ti mismo y aprender de esos errores.

El amor propio es algo que se puede trabajar

Créditos: Pexels

Si te identificas por lo menos con cinco o con la mayoría de estos puntos, es probable que tengas un nivel saludable de amor propio. Sin embargo, si sientes que te falta en alguna de estas áreas, se puede trabajar. Siempre hay áreas de mejora para crecer como personas. Recuerda, el amor propio es un proceso continuo, no es perfecto, así que no te abrumes ni seas duro contigo mismo.

Siempre se puede mejorar, te dejamos una guía de cómo hacerlo

Créditos: Pexels

Si buscas algunas herramientas para poder trabajar e incrementar el amor propio, te dejamos un tutorial que viene con ejercicios que podrás trabajar con la numeróloga Pau Oropeza. Nos explica cómo convertirte en una versión de ti con un buen amor propio y buena autoestima. Aprende más al respecto sobre el tema y conoce tu mejor versión ¡No te lo pierdas!

