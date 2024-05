Cynthia Rodríguez presume la dupla triunfadora del verano: sandalias de tiras y skinny jeans

Nos guste o no los skinny jeans siempre serán un básico del clóset con los cuales podemos experimentar muchísimo, ya que resultan una prenda versátil que se pueden usar en looks casuales y formales, pero también en los más relajados y desenfadados. De esta forma los podemos usar en reuniones, en la oficina, en salidas con amigos e incluso en un día de "flojera" para pasar en casa, eso sí, siempre combinándolos con los accesorios adecuados, especialmente ahora que hace calor.

La mejor parte es que son ideales para llevarlos este verano, pero eso sí, el secreto es llevarlos con un calzado en específico: las sandalias de tiras. Al menos así lo acaba de demostrar Cynthia Rodríguez, quien en Instagram nos compartió todos los detalles de esta dupla veraniega y la dupla favorita por las mujeres jóvenes o maduras que quieren lucir radiantes todo el tiempo. ¿Le robarías el look?, aquí te revelamos todos los secretos de estilismo de la exconductora.

Así revivió Cynthia Rodríguez la tendencia de los skinny jeans. (Foto: IG @cynoficial)

¿Cómo usar los skinny jeans en verano?

Los skinny jeans son una prenda atemporal, es decir, que se pueden usar en cualquier momento del año y que para triunfar en cada temporada hay que saber cómo combinarlos; en el caso del verano no hay mejor opción que las sandalias de tiras en colores brillantes e incluso metalizados como el morado, un calzado de tacón que recientemente lució Cynthia Rodríguez. Pues al dejar nuestros pies al descubierto logramos ese toque de frescura indispensable en los meses donde más calor hace.

Además, las sandalias nos ayudan a estilizar las piernas, gracias a que al ser discretas logran la armonía perfecta respecto al corte de los pantalones de mezclilla ajustados; no por nada una de las "reglas de moda" indica que los skinny jamás se deben de usar con calzado de plataforma u ostentoso. Así que al elegir tus sandalias asegúrate de que sean coloridas, con tiras delgadas y destalonadas, es decir, que no oculten los talones, no tengan pulseras ni cintas para atar en los tobillos.

Luce fabulosa en cualquier lugar. (Foto: IG @cynoficial)

Según la más reciente lección de moda de Cynthia Rodríguez, la dupla anterior no es la única que debemos llevar este verano, pues también podemos agregar un blazer de manga corta y de telas finas para conseguir una imagen fresca. En caso de que no tengas una pieza de estas en tu guardarropas, también puedes apostar por blusas de seda u otros materiales que transpiren el sudor, así como con algunos estampados.

En su caso, la mamá de León Rivera no dudó en mezclar unos skinny jeans azul claro con un blazer anaranjado y con un estampado tropical en el que se reviven otras tonalidades veraniegas y que crean un contraste icónico con el morado metalizado del calzado. Por último, accesorios como pulseras, lentes de sol y anillos marcan el toque indispensable de elegancia y glamur para triunfar en una salida con amigos o en un día en la oficina.