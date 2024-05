Ola de Calor: así puedes plantar el árbol perfecto para refrescar tu hogar

El calor en CDMX es insoportable, pues día a día se rompe el récord por más y más calor, por lo que según la UNAM, los próximos 10 a 15 días, el país experimentó las mayores temperaturas gracias a la presencia de ozono y es que la CDMX podría llegar hasta los 35 grados Celsius.

Algo nunca visto en estas épocas, pues incluso el coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático, Francisco Estrada Porrúa, el mes pasado de abril, fue el mes más cálido en la historia, pues aseguran que es muy probable que 2024 será el año más caluroso del que se tiene registro.

¿Cómo cultivar la flor de Loto en casa? Sencillo truco a partir de semillas

El punto exacto para poner tu ventilador y refrescar toda la casa sin gastar tanta luz

plantar un árbol es de mucha ayuda/Créditos: Freepik

¿Cómo elegir un árbol que de mucha sombra?

Y si bien en la mayoría de veces el calor es insoportable, la gente suele poner toldos, o sombrillas, hay una manera más natural que conseguir toldos y sombrillas, pues en ayuda al medio ambiente, también puedes conseguir un grande y frondoso árbol que te ayudará a muchas más cosas también.

Por lo que si nunca has plantado uno y tienes duda sobre el cómo hacerlo y qué tipo de árbol me conviene, este es el lugar donde podrás saber exactamente cuál es el que te conviene a ti y a tu familia, por lo que no tardes más y sal a plantar tu árbol en tu jardín y disfrutar de la increíble sombra.

El son ha golpeado muy fuerte estas semanas/Crédito: Freepik

Y es que hay 4 árboles que seguramente estarás tentado a comprar o conseguir, pues, suelen ser de los más usados, por su altura, tamaño y cómo cubren por la sombra. Por lo que toma nota si quieres ser parte de los que sí aprecian la sombra de un árbol de esta magnitud.

Ya que estos árboles deben ser elegidos minuciosamente, pues hay que identificar a los que tengan una copa amplia, pues no solo te darán sombra, sino que tienen que quedar prácticamente en armonía con tu querido jardín, por lo que te dejamos esta lista de 4 árboles que tienes que tener y en tu hogar.

Plátano de sombra : muy popular y utilizado, ya que es muy versátil. Crece de manera increíblemente rápida y por su frondosidad ofrece una sombra increíble.

: muy popular y utilizado, ya que es muy versátil. Crece de manera increíblemente rápida y por su frondosidad ofrece una sombra increíble. Fresno : Es uno de los más utilizados como sombra, pues su especia de árbol puede a llegar hasta los 20 metros de altura

: Es uno de los más utilizados como sombra, pues su especia de árbol puede a llegar hasta los 20 metros de altura Álamo :Su copa y forma alargada generan una sombra ideal para tu jardín, pues, al ser fuerte y resistente, pueden tener hasta 35 mts de altura.

:Su copa y forma alargada generan una sombra ideal para tu jardín, pues, al ser fuerte y resistente, pueden tener hasta 35 mts de altura. Sauce: Uno de estos suele lucir de manera asombrosa, pues es una especie que suele llegar a 20 m de alto.