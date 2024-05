Gracias a la tecnología, actualmente lucir estéticamente bien es posible, pues ya no es necesario someterse a procedimientos invasivos como una liposucción, ya que existen métodos más seguros, los cuales aplicados por especialistas certificados podrían de ser de gran ayuda para aquellos que busquen reducir medidas y lucir más esbeltos.

Un ejemplo es la gimnasia pasiva, la cual ha ganado gran popularidad en los últimos años como una alternativa para quienes buscan mantenerse en forma sin realizar esfuerzos físicos intensos y también ayudarse así mismos si están en un proceso de cambio de plan nutrimental. Es por eso que en esta ocasión, equipo de El Heraldo de México platicó con Paula Esther Matos, nutrióloga y terapeuta facial y corporal, quien nos explicó más sobre este tipo de métodos.

Sigue leyendo:

Oro azul: ¿cómo se debe tomar y a qué hora te ayuda a bajar de peso?

Los peligros del "facial vampiro", procedimiento estético por el que Kim Kardashian demandó a su inventor

Se trata de un procedimiento seguro y más barato que otras intervenciones. Foto: Freepik

¿Qué es la gimnasia pasiva?

Este novedoso método se basa en el uso de dispositivos eléctricos y mecánicos para estimular los músculos y promete varios beneficios. Sin embargo, como cualquier tendencia novedosa para el ser humano, tiene sus pros y contras, además que de acuerdo con la especialista Paula Matos, no todas las personas son aptas para recibir este tipo de tratamientos

“La gimnasia pasiva consiste en que electrodos mandan señal a las células para contraer, puede ser reductivos, reafirmantes o anticelulítico; en mi caso me gusta ocuparlo más para reducir y reafirmar la piel”, comentó.

Asimismo, la nutrióloga deja claro que con este tratamiento la grasa no se diluye y se va a la orina, como en algunos sitios de Internet o incluso influencers han hecho creer, Paula Matos explica que lo que hace la gimnasia pasiva es metabolizar la grasa y convertirla en energía y así quemarla de manera más sencilla.

Este tipo de tratamientos está al alcance de todos los bolsillos.

Foto: Freepik

“Para que la grasa que tenemos en la célula pueda diluirse más fácilmente y se pueda utilizar como energía, nunca se va al área de la pipi, simplemente el cuerpo la metaboliza y la convierte en energía”, explicó Matos.

¿Qué personas son aptas para recibir gimnasia pasiva?

De acuerdo con la especialista, no todas las personas que deseen recibir gimnasia pasiva son aptas para tener este tipo de tratamientos, ya que como todo también hay contraindicaciones. "Las personas que tienen hipertensión arterial elevada, ellos están contraindicados o personas que han tenido algún tipo de cáncer o algún mioma, problemas de dermatitis tampoco se puede utilizar con ellos o con personas con obesidad tipo 3 o 4, porque va mucho más grasa al torrente sanguíneo. Entonces también hay que evitarlo, los pacientes de hígado graso, personas embarazadas o con problemas cardiacos”, explicó.

Debido a lo anterior, como nutrióloga, explica que aquellas personas con obesidad de tipo 3 o 4 pueden recibir la gimnasia pasiva siempre y cuando haya bajado de peso con ayuda de un plan nutrimental adecuado. La especialista deja claro que esto no es ningún tipo de tratamiento milagro y tampoco ayuda a bajar de peso; es más bien, para bajar de tallas: “La aparatología no baja de peso, baja de tallas de medidas, en la báscula no se ve reflejada sino estéticamente”.

Estos son los aparatos que hacen posible la gimnasia pasiva.

Foto: Paula Matos

Matos siempre aconseja a quienes estén interesados en recibir sesiones de gimnasia pasiva, acompañar de un régimen alimenticio supervisado por un especialista y también hacer ejercicio, así verán resultados más rápidos y acompañados de una buena salud. Las sesiones recomendadas por la experta son de 8 a 10, en las que el paciente ya notará reducción en sus medidas y su piel se verá mucho más firme.

¿Cuánto cuesta un tratamiento de gimnasia pasiva?

Una de las principales ventajas de la gimnasia pasiva es su accesibilidad, pues a diferencia de otro tipo de tratamientos estéticos no tiene un costo elevado, por lo que lo único que te debe preocupar es saber si eres un paciente apto para recibirla. Los precios oscilan entre los 2 mil y 5 mil pesos dependiendo de la clínica y especialista con el que trates, recuerda acudir siempre con alguien certificado.

¿La gimnasia pasiva tiene alguna desventaja?

A pesar de sus beneficios, es importante recalcar que la gimnasia pasiva no reemplaza completamente el ejercicio activo. La quema de calorías y la mejora de la condición cardiovascular son limitadas comparadas con el ejercicio convencional. Debido a lo anterior es importante tener expectativas realistas sobre lo que se puede lograr con esta técnica.