Aprende a hacer unas ricas bolis de limón natural para refrescarte de las altas temperaturas

No hay nada más refrescante que un alimento congelado o bien frío cuando hace mucho calor, ¿qué tal te caería una deliciosa boli de limón para sobrellevar esta calurosa temporada? Son deliciosas y les encantarán a toda la familia; puedes hacer varias y tenerlas en el congelador para cuando las quieras. Es muy fácil de hacerlas y no requieres muchos ingredientes.

Esta congelada es de limón natural, sin embargo, puedes usar colorante natural para que se vean más coloridas y a los niños le encanten. Es necesario que consigas las bolsitas indicadas para que puedas poner en ellas las bolis o también conocidas como congeladas. Después de preparar esta receta vas a querer hacer de todos los sabores.

Bolis de limón para refrescarte en temporada de calor

Estas bolis quedan deliciosas, pero no olvides que uno de los consejos más importantes es que las dejes congelar el tiempo indicado, de lo contrario la consistencia no será la indicada y el sabor no será el mismo. Una vez dicho esto, manos a la obra.

Ingredientes

20 limones medianos

Azúcar al gusto

1 gelatina limón

3 litros de agua

1 pizca de sal

Bolsa 8x26

Colorante vegetal color verde

¿Cómo se hacen las bolis de limón?

Lo primero que tienes que hacer para empezar esta receta es partir los limones después de estar muy bien lavados, posteriormente exprime el jugo y colócalo en un recipiente, puedes hacer uso de un colador para evitar que se pasen las semillas.

Una vez que está listo el jugo de los 20 limones, luego agregarlo a una jarra, una pizca de sal, azúcar al gusto, si te gusta con dulzor normal agrega dos tazas y media. Luego añade 3 litros de agua y mezcla perfectamente y rectifica el nivel de azúcar.

Añade 3 litros de agua al jugo de limón | Foto: YouTube A la cocina con Teresita

En una taza de agua tibia disuelve el sobre de gelatina luego agrégala a la jarra, si ese color te gusta está bien, si no, puedes agregar unas gotas de colorante artificial. Revuelve muy bien hasta que se integren bien todos los ingredientes, rectifica el dulzor en este paso y si es necesario agrega más.

Revuelve muy bien hasta que se integren bien todos los ingredientes | Foto: YouTube A la cocina con Teresita

Llena las bolsitas a la capacidad suficiente para que puedas hacer un nudo en la parte de arriba, llena todas y al final congelarlas toda la noche. La textura de estas bolis quedará como un delicioso raspado gracias a la gelatina, así que es un paso importante. Refrigéralas toda la noche.