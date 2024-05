Tania Rincón tiene el outfit rojo cereza infalible para la primavera-verano

La presentadora y exreina de belleza Tania Rincón causó revuelo en redes sociales porque posó como nunca para lucir su outfit rojo cereza. Por su look moderno y acorde a la temporada primavera-verano, la originaria de Michoacán recibió elogios como “amo”, “hermosa” y “estás on fire”, ya que no sólo luce bien, sino que impuso moda en este color lleno de vida.

En cada temporada hay colores que predominan y el rojo cereza es parte de las tendencias en la primavera-verano porque está lleno de vida. Durante esta temporada, la moda se inclina por las apuestas audaces y versátiles, y eso sucede con el look de la presentadora, de 37 años de edad.

La exreina de belleza apostó por el rojo cereza, color básico para los amantes de la moda. Instagram Tania Rincón.

Tania Rincón impone moda en rojo cereza

El look de Tania Rincón consta de una blusa de cuello redondo y mangas 3/4 y short, de modo que son prendas básicas para los días de calor. Aunque el atuendo es casual, no pierde elegancia debido al diseño elegante. El look es una creación de la marca Kaystuff, que ha vestido en varias ocasiones a la presentadora.

De hecho, la exreina de belleza igual usó calzado de la misma marca; se trata de unas zapatillas de mezclilla con pedrería que hicieron que el look casual ganara mayor formalidad. Por lo mismo, esto recuerda que un buen par de zapatillas hace la diferencia, ya que son un elemento que permite realzar los looks, sin importar el estilo de estos.

Además, Tania Rincón prácticamente siguió la tendencia monocromática que nunca falla. Fotos: Pinterest.

Looks monocromáticos

Aunque Tania Rincón le dio un pop de color a su outfit, prácticamente se apegó a la tendencia monocromática que es de las preferidas de las famosas porque es fácil de llevar. Al vestir de un sólo color o en gamas de un color, se obtienen atuendos que se caracterizan por ser elegantes, así como sofisticados.