Galilea Montijo demuestra que el strapless y los cut out dominarán las tendencias en bikinis este verano

El verano está a la vuelta de la esquina, pero no nos engañemos, todos ya nos encontramos planeando nuestras vacaciones a la playa para disfrutar de los días de descanso en un destino donde el sol, la playa y la arena vuelven la vida todavía más maravillosa. Por supuesto, viajar no es lo único que pasa por nuestra mente, especialmente si nos consideramos amantes de la moda, pues algo que es igual de importante antes de salir de casa es preparar una maleta con los mejores looks.

Aunque los vestidos y pantalones holgados son clásicos de un viaje a la playa, lo cierto es que los verdaderos protagonistas son los bikinis. Pues cada año son los que nos permiten conseguir un bronceado perfecto en todo el cuerpo, pero también nadar con comodidad y lucirnos como nunca; para este 2024 ya tenemos varias tendencias en el radar que no te puedes perder, pero una de las más icónicas es el combinar los escotes strapless con los cut out y fue Galilea Montijo quien nos enseñó a usarla.

Galilea Montijo se lució antes de la llegada del verano. (Foto: IG @galileamontijo)

Bikinis en tendencia para el verano 2024

Para el verano de este año ya tenemos a la vista los colores que causarán sensación, como es el caso del rojo y el verde, así como de los neón, pero no es lo único que debemos de tomar en cuenta si queremos lucirnos, ya que los diseños también marcan la diferencia. Y es que no es lo mismo usar un bañador de una sola pieza a uno de dos y si tú al igual que muchas mujeres prefieres este último, aquí te dejamos un look triunfador.

Se trata de un bikini bicolor con los colores de moda y clásicos, así lo demostró Galilea Montijo al llevar un top en rojo y unas pantis en tonalidad negra, una combinación poderosa que debes de robarle. La mejor parte es que se puede llevar sin importar la edad, tal y como lo hizo la conductora de "Hoy" a sus 50 años de edad; además, dejó en claro que hay dos escotes que son icónicos y que combinados son perfectos para gritar "¡estoy a la moda!"

Lleva la dupla perfecta de este verano. (Foto: IG @galileamontijo)

Uno de ellos el strapless en el top, es decir, que el corte es recto y sin tirantes, pero lo que complementa a la perfección lo anterior es el "cut out" justo en medio del pecho, por lo que también se consigue un escote de lo más atrevido y femenino, dos elementos que nos permiten jugar con una imagen juvenil. Por supuesto, esto no es lo único que causó furor en redes sociales, sino la forma en la que lo combinó.

Pues Galilea Montijo apostó por llevar la parte inferior de su bikini con un elegante color negro en el que se alcanza a ver también un tiro bajo, un elemento que permite presumir un vientre plano y una cintura pequeña. Finalmente, para completar su look, la famosa apostó por joyería discreta que eleva al máximo la imagen, incluso si es un día de descanso y disfrute en la alberca. ¿Le robarías el look playero?