¿Qué hacer para que mi comida no se eche a perder cuándo voy al trabajo?

La vida de los "Godínez" o de cualquier trabajador, puede no ser sencilla, pues en múltiples ocasiones se ven en la necesidad de ingeniar nuevas formas de supervivencia en la jungla urbana, pero con todas las previsiones, en muchas ocasiones, no es sencillo sobrellevar el día a día.

Pero uno de los grandes retos a superar es que el “lonche” no se eche a perder, pues con las altas temperaturas que imperan hoy en día, la comida suele descomponerse más rápido y los largos trayectos en transporte público, no ayudan.

Por lo anterior, es necesario aplicar nuevas medidas para evitar que la comida de nuestros recipientes, por muy herméticos que puedan ser, pues de lo contrario podríamos pescar una fuerte enfermedad intestinal.

Aunque en la actualidad, ya existen muchos tipo de contenedores que prometen mantener nuestra comida libre de agentes externos, lo cierto es que debemos tomar alguna medida extra para evitar futuros problemas, al menos hasta que las fuertes temperaturas no se estabilicen.

Este sencillo truco hará que tus alimentos se conserven por más tiempo Créditos: Pixabay

Una de las medidas más sencillas y viables para hacer que los alimentos no se descompongan, es refrigerarlos pues esto retarda dicho proceso, pero no siempre es posible lograrlo, por ello a continuación te daremos un tip infalible para que no vuelvas a sufrir porque tu comida se eche a perder.

Lo único que tienes que hacer es destinar un contenedor chico y de preferencia hermético, que no ocupe mucho espacio entre las cosas que siempre llevas a la oficina. La forma de este puede ser cualquiera, solo debe ajustarse a tus necesidades.

Lo que deberás hacer es llenarlo de agua y agregar un poco de sal y meterlo todos los días a tu congelador, para que al otro día, que necesites llevar tus alimentos al trabajo, lo puedas colocar junto a ellos y de esta manera evitar que se descompongan por el calor .

Este truco puede ser de gran utilidad tanto para oficinistas como para los pequeños Créditos: Pixabay

Cabe mencionar que, debido a que el contenedor se irá descongelando poco a poco, soltará un poco de agua y esto podría llegar a humedecer tu mochila o bolsa, para evitarlo, simplemente envuélvelo en un papel absorbente o servilleta de cocina, esto mantendrá el agua a raya por un tiempo, solo no te olvides de revisarlo con cierta periodicidad.

