Descubre cómo hacer crecer tus uñas fuertes en poco tiempo y tener el look perfecto

Así como hay productos para que el cabello crezca sano y fuerte, también hay opciones para que las uñas reciban el cuidado adecuado. Estas son importantes porque llenan de nutrientes a las uñas para que se vean bonitas, pero, sobre todo, evitan que se quiebren o rompan. Si el objetivo es que las uñas estén fuertes en poco tiempo, la siguiente opción es ideal.

De acuerdo con expertos en uñas, no basta con hacer la manicura y tener las uñas con los diseños en tendencia porque lo principal es cuidarlas. La higiene es importante, así como la hidratación; de lo contrario, se debilitan y es más fácil que se quiebren ante cualquier situación, como en la realización de las tareas del hogar.

El cuidado de las uñas es vital porque es la única manera de que crezcan sanas y fuertes. Foto: Pinterest Janel Cepe.

Cómo hacer que las uñas queden fuertes y gruesas

La generadora de contenido Paula Guerra es experta en el tema y, por lo mismo, brinda consejos de cómo cuidar las uñas. Entre sus tips destaca un tratamiento porque consta de vitamina A y calcio porque fortalecen e incluso ayuda a que las uñas queden gruesas. Mientras la vitamina A ayuda a renovar las células que mejoran el crecimiento de las uñas, el calcio es el elemento principal de estas, así que darles un extra (a las uñas) impulsa la formación de queratina.

Ingredientes

Para hacer el tratamiento casero, se requieren los siguientes productos:

Base (esmalte transartente)

Calcio en polvo

Dos cápsulas de vitamina A

Aceite de ricino o de almendras o de coco

Preparación

Una noche previa a hacer el tratamiento, colocar el calcio el polvo en la base de uñas y dejarla reposar Al día siguiente, agregar a la base de uñas el contenido de las dos cápsulas de vitamina A (se puede reemplazar por vitamina E) Añadir cinco gotas del aceite elegido Tapar la base de uñas y batir hasta que se mezclen todos los ingredientes

Uso

La mezcla casera se debe de aplicar directamente en las uñas, alternando su uso, es decir, un día se tiene que aplicar, pero al siguiente no hasta que transcurra una semana. Luego de siete días, es necesario remover la mezcla casera. Durante el uso del producto casero no se recomienda usar esmalte, ya que este no durará debido a la mezcla de vitaminas y aceites.

En caso de querer un tratamiento personal, es importante acudir con un experto. También es vital recibir asistencia en casos más delicados, como la presencia de hongos.