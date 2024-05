6 colores que se usarán en vestidos de graduación este 2024, ¡te harán destacar y lucir fabulosa!

La temporada de graduaciones está por llegar. Si ya estás empezando a buscar el tuyo y quieres elegir el modelo más elegante y glamuroso, pero a la vez el más trendy, aquí te vamos a decir cuáles son los colores en tendencia que se van a usar este 2024 para que seas la más top en la fiesta de fin de ciclo escolar.

Estos eventos regularmente se llevan a cabo durante la primavera y el verano, por lo que será común que te encuentres vestidos en colores muy cálidos. Este año predominarán los diseños corte princesa y sirena, mientras que la textura va desde el satín hasta el tul.

Este año predominarán los diseños corte princesa y sirena, mientras que la textura va desde el satín hasta el tul | Foto: Pinterest

Colores de moda en vestidos de graduación 2024

Los colores en tendencia reflejan las tendencias de moda que predominan durante el año y los principales desfiles de moda son pioneros en revelar qué tonalidades se usarán durante la primavera y el verano.

Rojo

Rosa Pastel

Beige

Verde

Tonos metálicos

Azul

El azul rey el baby blue se catalogan como los favoritos, y también en terminado metálico | Foto: Pinterest

Las tonalidades más populares serán el rojo radiante, el azul en las gamas azul rey y baby blue; verde en distintos matices como lima y olivo. Tonalidades neutras como el beige y el café, así como los tonos pastel como el rosa; sin olvidar que los metálicos como el plateado se vuelven a colocar como los protagonistas de la temporada.

El verde es uno de los más populares de la temporada: el tono lima y el olivo serán los más trendy | Foto: Pinterest

¿Qué colores no usar en vestidos de graduación?

Así como hay colores que te darán un plus, hay otros que definitivamente no deberías usar para tu noche de graduación. Algunas de estas tonalidades no se recomiendan porque están fuera de temporada y otras porque definitivamente no se usan en este tipo de eventos.