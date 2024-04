¿Por qué el 23 de abril debes regalar un libro y una rosa a tus amigas lectoras?

Durante el mes de abril se conmemora una de las fechas más importante para las y los amantes de los libros: el Día Mundial del Libro, celebrada cada 23 de abril. Y esta fecha no es coincidencia, ya que fue en 1926 Vicente Clavel propuso recordar la muerte de dos grandes figuras literarias, William Shakespeare y Miguel de Cervantes, quienes coincidentemente fallecieron en la misma fecha, aunque no en el mismo año. Pero esta jornada no solo recuerda a estos célebres escritores, sino que también exalta el poder de la lectura y la importancia de la cultura en nuestras vidas.

Sigue leyendo:

Los 20 libros que las personas más fingen haber leído para impresionar a sus conocidos

Los mejores 5 libros para conocer los principios de la Wicca y convertirte en una bruja experta

¿Por qué regalar un libro y una rosa el 23 de abril?

Fue en 1995 cuando la UNESCO decidió proclamar el 23 de abril como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor y a partir de ahí nació una de las tradiciones más hermosas y signifivativas para las y los lectores: regalar un libro y una rosa. Este gesto se originó en Cataluña, España y según la leyenda, en el siglo XV, San Jorge (Sant Jordi en catalán) salvó a una princesa de un dragón, y de la sangre del monstruo nació una rosa. Desde entonces, en el Día de San Jorge, el 23 de abril, las y los catalanes intercambian rosas y libros como muestra de amor y cultura.

Los caballeros recibían una rosa como símbolo de amor y las damas, ¡sorpresa!, recibían un libro como muestra de aprecio.

Fotografía: Pinterest.

Este gesto ha trascendido fronteras y se ha convertido en una tradición extendida en muchas partes del mundo, por lo que regalar un libro y una rosa en el Día Mundial del Libro es una forma de expresar cariño a tus seres queridos, especialmente a aquellos que aman la lectura, ya que los libros representan conocimiento, imaginación y aventura, mientras que las rosas simbolizan el amor y la belleza. No importa si es un clásico atemporal, un bestseller del momento o un tesoro escondido en las estanterías de una librería antigua, lo importante es el gesto y el amor por la lectura.

Más allá de la celebración romántica, el Día Mundial del Libro también tiene un objetivo importante: promover la lectura y el acceso a la literatura en todo el mundo. Por ello, muchas organizaciones aprovechan esta fecha para realizar campañas de alfabetización, donaciones de libros y actividades educativas que fomentan el amor por la lectura en personas de todas las edades y procedencias.

Así que, cuando regales un libro y una rosa este 23 de abril, no solo estarás celebrando el amor y la literatura, también estarás contribuyendo a difundir la magia de la lectura en todo el mundo.

Fotografía: Pinterest.

¿Cómo volverte una lectora muy constante?

Aunque por muchos años se nos fue impuesta la lectura, la realidad es que este pasatiempo puede resultar muy gratificante y no necesitas hacerlo por obligación, sino disfrutar de ello para así pasar el tiempo conociendo mundos nuevos y personajes que te enamorarán. Convertirse en una lectora constante puede requerir un poco de esfuerzo y compromiso, pero ¡vale la pena el viaje! Aquí tienes algunos consejos para desarrollar el hábito de la lectura sin morir en el intento:

Establece metas de lectura: fija metas realistas pero desafiantes para ti misma. Puedes empezar con un objetivo modesto, como leer un libro al mes, y luego aumentarlo gradualmente a medida que te sientas más cómoda.

Crea un horario de lectura: dedica un tiempo específico cada día para leer. Puede ser por la mañana antes de empezar tus actividades, mientras te encuentras atrapada en el Metro, o antes de dormir. La consistencia es clave para desarrollar un hábito sólido.

Encuentra el lugar perfecto: busca un lugar tranquilo y cómodo donde puedas concentrarte en la lectura sin distracciones. Puede ser tu sillón favorito, un rincón acogedor o incluso una banca en el parque.

Recuerda que lo más importante es disfrutar del proceso de lectura. No te presiones demasiado y celebra cada libro que completes. ¡Feliz lectura!

Fotografía: Pinterest.