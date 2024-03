3 libros clásicos que debes leer este fin de semana

Leer un libro es la mejor experiencia de todo el mundo y que mejor si lo haces de temas totalmente diferentes, que no se relacionan uno con el otro, por eso te recomendamos estos libros “clásicos” para que puedas aventarte este fin de semana.

Tal vez no el fin de semana, pero al menos este bonito mes de marzo, pues realmente la lectura no tiene fecha y siempre es bueno comenzar un nuevo libro, para poder cultivar nuestras ingeniosas mentes.

Sigue leyendo:

El bello poema de desamor de Jorge Luis Borges que te ayudará a superar la partida de un amor

"Vencer o Morir": Hacen justicia a sus héroes

Corazón: Diario de un Niño

Corazón:Diario de un niño/Créditos: El Sótano

Este seguro que marcó toda una generación, ya que esta obra de Edmundo de Amicis fue publicada en 1886, un verdadero clásico, su nombre original es “Cuore”, y trata sobre las alegrías y tristezas de un grupo de niños italianos, suena algo rebuscado, pero creemos que va más allá que eso, pues su narrativa nos hace experimentar diversas situaciones que hacen que nuestro personaje principal crezca emocionalmente.

Darth Plagueis

Darth Plagueis/Créditos: El Sótano

¿Conoces la tragedia de Darth Plagueis?, seguramente no, es una historia que los jedis no cuentan, ya que en esta novela ubicada en el universo de Star Wars, nos cuenta la historia de un ególatra con mucho poder, y que perderlo es su único miedo, parecerá que no es lo que piensas, pero créenos cuando te decimos que esta novela te llevará a pensar dos veces en confiar en alguien de tu círculo social.

Rebelión en la granja

Rebelión en la granja/Créditos: El Sótano

Esta novela marcó un antes y un después en nuestro mundo literario, pues explica desde un punto de vista satírico, la visión de George Orwell acerca del régimen soviético de Iósif Stalin y como este corrompe el socialismo llevándolo al famoso autoritarismo, no debe faltar en tu colección de libros clásicos, pues habrá personas que no quieren que lo leas, rompe el ciclo y date este gusto literario este fin de semana.