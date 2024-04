El entrenador de Cynthia Rodríguez nos compartió las claves para las mamás que quieren recuperar su figura después de tener un bebé

Cynthia Rodríguez sorprendió a sus miles de fans en agosto de 2023 cuando anunció el nacimiento de su primer hijo con Carlos Rivera, León, pues además de ser mamá primeriza, en cuestión de meses demostró que el ejercicio, la buena alimentación y la disciplina son claves fundamentales para recuperar la figura después de un embarazo y del parto, así como de otros procesos relacionados a este proceso que muchas mujeres experimentan una o más veces en sus vidas.

Es por ello que hablamos con su entrenador, el coach Iván Cárdenas, quien nos compartió en exclusiva algunos de los secretos que todas las mamás que quieren empezar una vida fit deben de saber. Pero antes de compartirlos a detalle, es importante recordar que los resultados siempre pueden variar de una persona a otra debido a distintos factores, eso sin mencionar que las rutinas de ejercicio y los distintos niveles de exigencia también se tienen que pensar para las necesidades no de una mujer, sino de una mamá que descansa menos y pasa más horas al día al cuidado de su bebé.

De acuerdo con el entrenador, la exconductora de "Venga La Alegría" fue su primera alumna del medio artístico. (Foto: IG @coach_ivancardenas)

¿Qué hacer para recuperar la figura después del parto?

El entrenador Iván Cárdenas nos contó cuáles son algunos de los ejercicios que las mujeres que acaban de pasar por el proceso de ser mamás deben de realizar para notar cambios considerables en su figura, ya sea al olvidarse del abdomen plano tras el embarazo o ganar más fuerza para cargar a sus bebés. Pero antes de entrar a detalle, resaltó que hay tres claves fundamentales que ayudan a que este objetivo sea fácil de cumplir.

Disciplina y constancia al entrenar.

Mejorar los hábitos de vida como un correcto descanso y una alimentación planeada.

Trabajo en la salud mental, pues se tengan o no hijos, el proceso de transformación y de aceptación siempre puede ser complicado. Además, cuando se tiene un bebé también pueden incluirse otros factores como lo son todos aquellos cambios que ocurren con la llegada de un bebé.

Sobre el primero de los puntos, puso como ejemplo precisamente a Cynthia Rodríguez, de quien resaltó su compromiso con la disciplina. "Es una mujer sumamente disciplinada y no solo en el ejercicio, sino en la vida. Toma las cosas muy en serio en todos los ámbitos de su vida", contó. Ante esto mismo, el también entrenador de otras famosas como Sofía Casto o Vanessa Claudio resaltó:

La conductora, actriz y cantante ha compartido su proceso con el paso de los meses. (Foto: IG @cynoficial)

"Lo que hemos hecho (con Cynthia Rodríguez) es un trabajo gradual, es decir, entendiendo del proceso que viene de ser mamá. Hemos tenido que ir de menos a más porque viene de muchos cambios en su vida y a nivel psicológico tenemos que entender que el proceso de tener un bebé, de traer una vida a este mundo, es sumamente fuerte en cuestiones corporales. Entonces, tenemos que regresar gradualmente y poco a poco conforme ya se va sintiendo segura y va ganando fuerza nosotros podemos ir subiendo el nivel", dijo.

¿Qué hacen las famosas para recuperar la figura después del parto?

Uno de los errores más comunes es creer que las famosas no son personas y que por arte de "magia" logran recuperar sus figuras después del parto; sin embargo, y tal y como lo resalta el coach de las celebridades, hay mucho trabajo detrás y que además está pensado para las necesidades de cada mujer que acaba de pasar por este proceso.

"Yo trabajo con muchas mamás que vienen saliendo de este proceso y todas llevan el mismo proceso escuchar a su cuerpo. Es clave entender la situación en la que están y ser noble con su cuerpo y con su momento. Tenemos que entender que tienen menos horas de sueño, que su vida ha cambiado de una forma importante, que debemos de ser nobles en el proceso, seas artista o no", cuenta Iván Cárdenas.

El entrenador de la conductora revela que para regresar al ejercicio después del embarazo es primordial ir de menos a más. (Foto: IG @cynoficial)

Por otro lado, añade que en lugar de la comparación con famosas que acaba de ser mamás y que regresaron al entrenamiento, es muy importante la personalización de un plan y siempre sustentado por un experto. "Si yo me uno un programa donde es un programa general, y yo que vengo de ser mamá hace un par de meses, proponen ejercicios sumamente muy duros, no los voy a lograr, me puedo frustrar, va a ser demasiado estrés y lejos de disfrutarlo me va a causar un agobio", resalta.

¿Qué ejercicios puedo hacer después del embarazo?

Si acabas de ser mamá y los cambios corporales te han hecho sentir insegura, si quieres empezar una vida fit o si simplemente ya eras activa antes de quedar embaraza y quieres regresar a la activación física, aquí te compartimos algunos trucos que te serán de mucha utilidad. Recuerda que una rutina siempre debe de estar personalizada para ti, aunque el coach Iván Cárdenas nos compartió algunas claves que debes de considerar en tu entrenamiento y que te serán de mucha ayuda:

No hay un ejercicio bueno o malo. "Siempre va a depender del contexto porque puede tratarse de una mamá que jamás ha hecho ejercicio y que hoy quiere empezar a recuperarse, el de una mujer que ha hecho ejercicio toda su vida acaba de ser mamá, pero va a tener un cuerpo mucho más entrenado porque toda su vida ha hecho ejercicio".

Desde antes de su embarazo, Cynthia Rodríguez ya entrenaba con Iván Cárdenas. (Foto: IG @cynoficial)