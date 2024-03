¿Te considera su madre? 7 señales con las que tu gato demuestra que su cariño por ti es tan grande como el de una mamá

Tener un gato en casa es toda una experiencia que nos cambia la vida, pues nada se compara con esa felicidad de escucharlo ronronear o verlo dormir en nuestro regazo mientras estamos disfrutando de un momento de descanso en la sala; por supuesto, esta es solo una pequeña parte de todo lo que se puede vivir cuando tomamos la decisión de adoptar un felino.

Pues hay aspectos que pocos conocen sobre estos felinos, ya que ellos son todavía más misteriosos que los perros y que por lo tanto, nos obligan a investigar más sobre sus conductas para así entenderlos, ¡y amarlos! Sin embargo, hay algo que pocas personas saben y es que los michis pueden llegar a vernos como una madre, esto por todo lo que hacemos por ellos en cuidado, pero también en tacto y por pasar tiempo juntos.

¿Te espera cuando estás fuera de casa? (Foto: Pexels)

¿Cómo saber si tu gato te ve como su mamá?

Existen varias señales con las que los bonitos gatos nos demuestran que no sólo somos un cuidador más, sino que de hecho, somos una de las más importantes en su vida y que incluso se equipara con el valor de una madre. Así que si tú lo das todo por tu amigo peludo de cuatro patas y has detectado ciertas conductas que sólo presenta contigo y no con otro miembro de la casa, te ayudamos a determinar si te considera su mamá.

Es importante que prestes atención, ya que no sólo se tratan de señales básicas de su especie y que dicta el comportamiento heredado, pues en muchas de ellas existe una conexión y confianza que no se debe de ignorar, así que identifícalas en tu mascota:

Amasa en tu regazo. La más clara demostración de que tu mascota te ve como su madre es cuando con sus patitas te amasa, una señal que además deja ver lo feliz que se siente con tu compañía.

Te celebra cuando llegas a casa.

No te ignora. Aunque no hablan nuestro mismo idioma es muy claro cuando algo de nosotros les llama la atención a los mininos y sobre ti, por ejemplo cuando los llamas o les hablas; si cuando haces esto tu felino muestra interés e incluso hace movimientos diagonales con su cabecita, es probable que se sienta interesado por ti, especialmente si te mira a los ojos.

Muchas de estas señales también las tiene o tuvo con su madre. (Foto: Pexels)