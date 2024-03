Actitudes de tus gatos con las que revelan si te aman o sólo te toleran

Si eres del Team Gatos seguramente sabrás que a diferencia de los perros, ellos prefieren su espacio y esto incluye a las personas, ya que por mucho que los queramos o pasemos tiempo con los michis, es probable que el afecto que recibimos de su parte no sea necesariamente el mismo y es por ello que muchas personas aseguran que los felinos o te aman o solo te toleran.

Así que si quieres salir de la duda de su tus mascotas bigotudas sienten amor verdadero por ti y eres su dueño favorito te recomendamos no dejar de leer y detectar las actitudes y señales con las que te lo demuestran, o bien, con las que te dejan en claro que te toleran o te odian. ¿Las identificas en tu minino?

Si tu gatito corre hacia ti y se tumba y rueda por el suelo es buena señal. (Foto: Pexels)

¿Cómo saber si mi gato me quiere?

Aunque las mascotas en general nos dan señales de que nos quieren o que no les agradamos tanto, lo cierto es que a veces nos entra la duda por si prefieren su espacio, o bien, porque no entendemos algunas de las conductas que tienen para con nosotros. Ya que ellos al no hablar utilizan sus herramientas de comunicación aprendidas de su propia especie para hacernos saber que en realidad sienten amor verdadero por nosotros.

Respecto a lo anterior y relacionado con los gatos, no es sorpresa que tengan detalles como llevarnos el animal que cazaron o que nos amasen con sus patitas delanteras como una muestra del cariño que nos tienen; sin embargo, no en todos los casos los comprendemos del todo.

Es por ello que hoy te dejamos una lista de las actitudes, comportamientos y señales con las que los michis demuestran su amor hacia ti, éstos están basados en su instinto y lenguaje corporal:

¿Cuántos identificas? (Foto: Pexels)