¿Cómo hacer que mi cactus no se muera? Sencillo truco infalible

Una de las plantas preferidas para tener en casa, son los cactus, estas cactáceas que se han popularizado sobre todo en espacios como oficinas y lugares de trabajo, los cuales se caracterizan ser de fácil cuidado.

Cabe destacar que ya que estas plantas cactáceas, suelen no morir, pero muchas personas consideran que tienen mala suerte para la jardinería, por ello es muy importante considerar poner especial atención en la forma en que las cuidamos.

Sigue leyendo:

Estas son las plantas de interior ideales para convertir tu hogar en un oasis verde

Aprende a trasplantar un cactus de forma sencilla en tu hogar

¿Qué hacer para que un cactus no se muera?

Lo primero que debes saber sobre los cactus es que son plantas cactáceas, lo cual significa que suelen vivir en tierras áridas y secas, por lo que la forma en que obtienen su agua, es almacenándola en su interior.

Al ser plantas de zonas áridas no requieren tanta agua como suponemos Créditos: Pixabay

Por lo anterior, es necesario considerar que no es necesario regar con gran frecuencia los cactus, ya que el exceso de agua puede matar a las plantas. Así mismo, se debe considerar que su riego con un rociador no es necesario ya que su corteza no permite que la absorban por esta vía.

¿Cómo regar un cactus?

La mejor forma de darle agua a tu cactus es desde sus raíces, por lo que es necesario que, si lo tienes en un maceta, sumerjas a tu cactus en un recipiente con agua, el cual debe permitir que tu cactus absorba agua, solo así tendrá la cantidad que realmente necesita.

Debes comprender como regar correctamente tu cactus Créditos: Pixabay

Lo deberás dejar por un tiempo no mayo a cinco minutos, si notas que la tierra esta humedecida y se esta llegando a caer de la maceta del cactus, deberás retirar, para no dañar sus raíces. Este tipo de procedimientos puedes realizarlos cada semana o cada 10 días dependiendo de la temperatura que haya en el lugar en que vives. También es importante que los mantengas en la luz lo más posible.

dhfm