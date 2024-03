Tinga de pollo con verduras, la receta perfecta para Semana Santa, según Profeco

Si estás buscando una receta que sea rica, saludable y que no debas gastar mucho en su elaboración tenemos el platillo perfecto para ti y tu familia, pues unas ricas tostadas de tinga de pollo nunca fallan. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó en su Revista del Consumidor del mes de marzo una receta saludable de tinga de pollo con verduras.

La tinga de pollo es un platillo que gusta a casi todas las personas, es tradicional en la cocina mexicana y tiene gran valor nutricional, pues no contiene carbohidratos en exceso ni grasas saturadas. Es perfecto para la temporada de Semana Santa, ya que muchas personas no consumen carne roja. Su preparación es sencilla, no necesitas pasar muchas horas en la cocina y el resultado de gran sabor.

Receta: ¿cómo preparar tostadas de tinga de pollo?

Para esta receta necesitas pollo, verduras, jitomates entre otros ingredientes que son de uso común en la cocina mexicana. A continuación te dejamos la lista de ingredientes y la receta paso a paso para que la prepares en tu casa. Si eres una persona que no cocina mucho, no te preocupes ya que es muy fácil de prepara y no requiere mucho tiempo de elaboración.

Ingredientes para tinga de pollo con verduras

200 g de pechuga cocida y desmenuzada

3 cucharadas de aceite

1 taza de col finamente rebanada en tiras

3 calabacitas italianas cortadas en tiras

3 chiles chipotle

4 jitomates asados y pelados

1 diente de ajo

1 cebolla pequeña

Sal y pimienta

1 taza de agua

18 tostadas cevicheras

½ taza de frijoles refritos

1 taza de lechuga finamente picada

40 g de queso panela rallado

¾ de taza de salsa verde con guacamole

Preparación de la tinga de verduras