Las sandalias de cuña serán la obsesión de los próximos meses, según la Paris Fashion Week

La Paris Fashion Week nos ha regalado momentos memorables como es la participación de los famosos en las pasarelas de las firmas más exclusivas, pero también nos ha dejado lo que será tendencia para la temporada de otoño-invierno; sin embargo, muchas de estas ya se pueden llevar desde este mes de marzo con motivo de la llegada de la primavera. El mejor ejemplo son las sandalias de cuña que serán tus nuevos básicos.

Así que si quieres lucir a la moda y radiante desde esta primavera, pasando por el verano, el otoño y el invierno, aquí te contamos todo lo que se sabe sobre esta nueva tendencia; pues si eres una verdadera fashionista, sabrás que no sólo basta con llevar las piezas que causan furor, sino que también hay que estilizarlas para así lograr un verdadero look de impacto. En el caso de este calzado que ya no te puede faltar en el clóset hay varios aspectos a resaltar.

Sigue leyendo:

Galilea Montojo revive la tendencia del blazer-corsé, así debes usarla esta primavera

Bikinis bordados para lucir moderna después de los 40 años

Estas son las sandalias de obsesión del momento. (Foto: IG @voguefrance)

Sandalias de cuña, ¿cómo llevarlas para lucir a la moda?

Desde la Semana de la Moda en París, en Francia, se nos dejaron claras las muchas formas de llevar las sandalias de cuña y una gran variedad de maneras para estilizarlas según tu estilo personal y aún así lucir radiante y en tendencia. Así que si quieres agregarlas a tus básicos, sigue las siguientes recomendaciones de acuerdo con lo que se vio en la pasarela de la firma Choe. ¿Le das una oportunidad a este calzado?

Cuero y corcho. Uno de los aspectos más importantes a resaltar es que esta dupla de materiales será la clave para lucirte en los próximos meses. El truco está en dejar que el cuero sea el que se amolde a tus pies, mientras que el corcho se haga presente en la suela de plataforma.

Plataformas altas. Las sandalias de cuña ya se caracterizan por esto, aunque no por eso hay que demeritarlo, así que asegúrate de lucir la altura con mucho estilo.

Tonos tierra oscuros. Finalmente, un aspecto que nadie ignoró en los últimos días es que para lucirlas hay que llevar tonalidades más oscuras como puede ser el negro y un café para la suela. De esta manera se consigue la elegancia y el glamur.

¡Aprende a combinarlas! (Foto: Pinterest)

¿Con qué usar las sandalias de cuña?

Pero más allá de llevar unas sandalias de cuña que ya son de moda, es importante que pensemos también en cómo combinarlas para lucir modernas y en tendencia. Es por ello que si ya estás ansiosa por correr a comprarte un par, aquí te compartimos algunos sencillos secretos que puedes aplicar para robarte todas las miradas. Por supuesto, estas recomendaciones están inspiradas en lo que vimos en la Paris Fashion Week.