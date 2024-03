Kate Middleton reaparece paseando junto al príncipe William tras escándalo por supuesta infidelidad | VIDEO

Todo indica que la polémica está lejos de terminar para Kate Middleton, pues en medio del escándalo por una supuesta infidelidad del príncipe William los herederos a la corona británica fueron captados el pasado fin de semana paseando entre risas, con lo que demuestran que todo está bien entre ellos. A esto se suman la especulaciones que han surgido sobre el estado de salud de la princesa de Gales luego de que fuera sometida a una cirugía.

Kate Middleton captada paseando con el príncipe William

De acuerdo con el portal TMZ, la princesa de Gales fue captada el pasado sábado 16 de marzo junto al príncipe William en un pequeño supermercado cerca de su casa en Windsor. Testigos señalaron a The Sun que Middleton lucía “feliz, relajada y saludable”, con lo que deja de lado las sospechas de que la corona esconde lo delicada que en realidad sería su estado de salud tras la cirugía abdominal a la que se sometió en enero.

El video ha despertado todo tipo de teorías entre los internautas, pues algunos aseguran que no se trata de Kate Middleton sino de una doble con quien la corona intentaría calmar el alboroto por la salud de la princesa. Otros han señalado que se trata de Middleton, pero que debido a las complicaciones de salud que enfrentó luciría diferente y un tanto demacrada.

“Esa no es Kate”, “Kate no sonríe tanto y es muy rígida. No lo sé, Rick”, “Claro que es Kate, de dónde sacan que no”, “Sí es sólo que se ve que bajó muchísimo de peso”, “Esa no es Kate, seguro le tienen una doble”, “Sí es Kate, dejen de inventar”, “Si esa es Kate yo soy la reina Isabel, en nadas se parecen” y “Es Kate sin maquillaje”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Kate Middleton enfrenta otra polémica por supuesto abuso de photoshop en foto junto a sus hijos. Foto: X @KensingtonRoyal

Escándalo por infidelidad en la corona británica

Kate Middleton fue sometida a una cirugía abdominal programada en enero pasado, así lo dio a conocer el palacio en un comunicado donde indicaron que suspendería sus deberes reales, por lo menos, hasta Semana Santa. Es esta ausencia sumada a algunos detalles que notaron los seguidores de la familia real británica lo que ha despertado sospechas de que podría estar ocurriendo algo más grave.

Aunque la polémica no se detiene para la pareja real, pues en febrero pasado se difundieron imágenes de una pareja cenando y que se trataría del príncipe William con lady Rose Hanbury con quien supuestamente tendría un romance. Esta no es la primera vez que el heredero a la corona enfrentaría señalamientos similares, pues en 2019 surgieron fotografías en las que son captados con una actitud romántica en una fiesta.