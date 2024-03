Jeans blancos para primavera: 3 combinaciones para evitar el calor en la oficina

En esta época de calor buscamos vestir sin tener que pasar complicaciones por las altas temperaturas, sentirnos cómodas, sobre todo en entornos como la oficina, por lo que podría llegar a ser complicado elegir un look, ya que muchas empresas no permiten ir con short y sandalias, por lo que aquí te diremos cómo vestir en días de calor y verte elegante en la oficina esta primavera.

Lo primero que debes saber es que el blanco es un excelente opción, pues es un color que te hará sentir fresca aunque estés usando jeans blancos. Además te permite hacer un sinfín de combinaciones ya sea con prendas o accesorios, además se pueden llevar con tenis, sandalias o alpargatas.

Es una prenda básica para la época de calor. Foto: Pinterest

Esta primavera 2024 puedes elegir por un look que te haga sentir fresca sin perder elegancia, para ello sólo necesitas hacer combinaciones atractivas de prendas, accesorios y con ello te verás y sentirás cómoda en la oficina a pesar del intenso calor que es perceptible en esta época del año.

Jeans blancos con camisa azul

La camisa azul nunca falla. Foto: @projectglamm

La combinación blanco con azul es un clásico, es perfecta para la temporada primavera-verano. Puedes optar por una blusa holgada que te haga sentir fresca mientras tus jeans son de corte slim. Combínalos con algunos zapatos que tengan un toque de color para resaltar tu look. Además no olvides los accesorios, pues son indispensables para completar el look.

Verde pistache con jeans blancos

El verde es uno de los colores de este 2024. Foto:@projectglamm

Los jeans blancos son un clásico que puedes combinar con cualquier color. Este 2024 el color pistache dominará durante la primavera-verano por lo que no dudes en buscar una prenda de este color si aún no tiene alguna. Llévala en la parte superior y si te es posible combínalos con un calzado a tono.

Camisa denim y jeans blancos

Atrévete a probar ideas diferentes. Foto: @projectglamm

La ropa tipo mezclilla jamás pasa de moda, su versatilidad y facilidad para combinar la convierten en un clásico de cualquier armario, por lo que puedes llevarla a juego con jeans blancos y accesorios en color rojo para darle un toque destacado a tu look.