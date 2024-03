Las beauty bloggers en TikTok no pueden dejar de hablar del cosmético en tendencia. Se trata del 'jelly blush' que se ha vuelto muy popular por tener una consistencia idéntica a la de una gelatina, pero lo más impactante de este producto son sus fabulosos resultados y por eso todas quieren tener el suyo, y si no sabes dónde comprarlo, aquí te vamos a decir y también te contaremos todas sus características que lo hacen único.

El blush super viral de gelatina ya ha sido probado por muchas internautas, no solo en la plataforma china, también en otras redes sociales. Y de acuerdo con lo explicado por expertas y expertos en belleza, al probar este producto da la sensación como si te colocaras una gelatina en el rostro, es muy práctico y además se ve muy natural.

Expertas en belleza se unieron al trend para probar este innovador cosméticos | Foto: TikTok @carmencamposa

Este es el blush de gelatina viral en TikTok del que todo el mundo está hablando

El jelly bush es una tinta rubor que además de servir para darle color a las mejillas, se puede usar en los párpados y en los labios. Es el primero en su tipo que tiene las características muy parecidas a las de una gelatina. Es de la marca Milk Make Up y ofrece durar todo el día, y además hidratar tu piel por sus propiedades de aloe vera.

De acuerdo con las especificaciones en su página web es un producto que contiene colágeno vegano, el cual ayuda a reafirmar la piel para que luzca saludable y vivaz. Su textura gelatinosa hace que al entrar en contacto con la piel, se sienta fresco. Dura hasta 100 aplicaciones por barra y hay cuatro diferentes tonos:

Cuesta 875 pesos y lo puedes adquirir en línea a través de Beaty Lover's México | Foto: Beaty Lover's México

Amapola rosa

Corales

Frío

Bayas

¿Cuánto cuesta y dónde comprar el blush de gelatina?

Cuesta 875 pesos y lo puedes adquirir en línea a través de Beaty Lover's México. Si realizas la compra asegúrate de que lo haces en la página indicada para evitar estafas. Para aplicarlo, las creadoras de contenido en TikTok recomiendan hacerlo con una brocha para difuminar bien el producto.

Entre sus características no se especifica que sea un producto cosmético comestible | Foto: Captura de video TikTok

¿Se puede comer el blush de gelatina?

En TikTok también hay muchos videos de algunas internautas comiéndose el jelly blush, pues al tener una apariencia visual y palpable idéntica a la de una gelatina provoca la sensación de llevárselo a la boca, pero debes saber que esto no es lo indicado.

Según la información del producto, entre sus características no se especifica que sea un producto cosmético comestible, por lo que no es lo indicado ingerirlo, ya que puede contener ingredientes no aptos para consumirse.