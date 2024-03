Maquillaje inspirado en BTS: 5 ideas para lucir como un verdadero ARMY

La banda de K-Pop BTS ha inspirado toda clase de productos y actualmente cuentan con una línea de maquillaje, una colección ropa y toda clase de mercancía que te puedas imaginar. Aunque no tienen un maquillaje oficial, sus fans, quienes son conocidos como ARMY, se han dado a la tarea de crear looks sumamente icónicos y únicos para utilizar diariamente o en un día especial, por lo que aquí te decimos cuáles son los mejores que hallaras en la red.

Para lograr esto maquillajes necesitas mucha imaginación y escuchar BTS, pues sin importar el presupuesto o los productos que tengas seguramente lograrás un look de alto impacto con el que demostrarás lo mucho que amas a la boyband y lo ARMY que eres.

(Créditos: Facebook / BTS)

¿Maquillaje inspirado en BTS para ARMY?

Inspiración en los miembros individuales:

Puedes crear un maquillaje inspirado en cada uno de los miembros de BTS. Por ejemplo, puedes optar por un maquillaje más suave y natural para emular el estilo de Jungkook, o un look más llamativo con colores intensos para imitar el estilo de J-Hope. También puedes tomar a los muñecos BT21, los cuales representan a cada miembro de la boyband, para elegir colores y formas específicas.

(Créditos: Pinterest)

Colores representativos:

Utiliza los colores representativos de BTS, como el rojo, negro, blanco y dorado, en tu maquillaje. Puedes jugar con sombras de ojos, delineadores y labiales en estos tonos para crear un look vibrante y llamativo. También puedes elegir sombras moradas, lilas o plateadas, ya que estos son los colores del ARMY, fandom de la boyband.

(Créditos: Pinterest)

Inspiración en sus álbumes o canciones:

Crea looks de maquillaje inspirados en los álbumes o canciones de la banda de K-Pop. Por ejemplo, podrías hacer un look basado en el concepto de "Map of the Soul: 7" con sombras de ojos en tonos oscuros y plateados, o un look inspirado en "Dynamite" con colores brillantes y llamativos. También puedes tomar las imágenes o logos más representativos para impregnarlos en tu rostro.

(Créditos: Pinterest)

Estilo de concierto:

Inspirado en los estilos que la agrupación usa en sus conciertos, puedes optar por un look más dramático. Esto puede incluir delineados de colores, pestañas postizas y labios de colores oscuros. Incluso, puedes agregar brillos o pegatinas para darle un estilo más llamativo.

(Créditos: Pinterest)

Inspiración en MVs específicos:

Puedes elegir uno de los videoclips de BTS y crear un look de maquillaje inspirado en ese MV en particular. Por ejemplo, podrías hacer un look inspirado en "Blood Sweat & Tears" con sombras de ojos en tonos oscuros y labios rojos intensos. Sin embargo, la banda tiene muchos videos donde puedes elegir.