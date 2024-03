Así puedes crear tres estilos diferentes de maquillaje coreano aptos para latinas

El maquillaje estilo coreano se ha vuelto muy popular gracias a los grupos de K-Pop y los K-Dramas, pues este tipo de look luce sumamente natural y fresco. Aunque parece complicado de lograr, lo cierto es que no necesitas muchos productos para obtener grandes resultados, ya que en seis pasos podrías lucir el rostro que siempre has deseado.

De hecho, no importa si eres latina y tus ojos son grandes, pues puedes lograr que tus ojos resalten y se vean un poco rasgados como los de los artistas coreanos. Además, solamente necesitas: una base de maquillaje, sombras de colores claros, delineador negro o marrón, mascara para pestañas y labial o brillo para labios.

¿Cómo puedo crear un estilo de maquillaje coreano siendo latina?

Si estas buscando obtener un maquillaje coreano y no sabes cómo empezar, podrías internar con los tres estilos que te damos a continuación, ya que son excelentes para principiantes. Pero, si estás buscando lograr looks más específicos y complicados actualmente puedes encontrar algunos tutoriales de latinas que se dedican a enseñar sobre K-Beauty.

Maquillaje coreano rosa, natural y fresco:

Comienza con una base ligera de maquillaje o usa BB cream de tu preferencia para unificar el tono de tu piel. Usa un poco de correcto en las zonas que sea necesario ocultar. Posteriormente, aplica un poco de rubor rosado o melocotón en las manzanas de tus mejillas para darle un aspecto tierno. Después, utiliza tonos neutros como beige, marrón claro o rosa en tus ojos. Puedes añadirle un poco de brillo en el centro del párpado para dar luminosidad. Luego delinea tus ojos con un delineador color marrón oscuro o negro, creando una línea delgada y difuminada. Finalmente, pon un poco de brillo labial transparente utiliza un labial parecido a la sombra que usaste para lucir natural.

Maquillaje coreano lila brillante:

Aplica maquillaje mate o BB cream como base. Luego, coloca un poco de corrector en las zonas que sea necesario corregir. Después, utiliza sombras de ojos en tonos como rosa, lavanda o lila en todo el párpado móvil, puedes poner brillo con una sombra de ojos brillante en el centro del párpado o al principio para darle más luminosidad. Luego delinea tus ojos con un delineador líquido color negro o marrón, creando una línea delgada y alargada hacia afuera. Aplica varias capas de máscara de pestañas para realzar tus ojos, no olvides poner también en las pestañas de abajo. Finalmente coloca un con un labial de tono como el rosa para combinar con tus ojos.

Look coreano natural, pero brillante:

Comienza con una base mate para unificar el tono de tu piel y ocultar imperfecciones. Puedes usar corrector para mejorar la apariencia de tu piel. Posteriormente, aplica una sombra de ojos parecida al tono de tu piel en el párpado móvil y difumínala hacia arriba y hacia afuera. Añade profundidad con una sombra de ojos marrón oscuro en el pliegue y en la esquina exterior del ojo. Después, delinea abajo de tus ojos con un delineador marrón, creando una línea hacia arriba y pon un poco e brillo cerca de esa zona. Termina con un labial en tono neutro o nude y no olvides ponerte mascara de pestañas.