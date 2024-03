3 Frases de la filosofía coreana inspiradas en BTS que debes poner en práctica

BTS ha ido más allá de su música, pues han utilizado esta forma de expresión para plasmar mensajes, críticas, experiencias y lo que han experimentado de manera personal. También han creado canciones dedicadas a sus fans para celebrar su aniversario y para expresar su agradecimiento por todo el apoyo recibido.

El más de una ocasión, los integrantes de BTS han expresado haber experimentado depresión, críticas injustificadas y el deseo de abandonar su carrera debido a la presión. Además, han encabezado campañas a través de la UNICEF y la ONU a favor del amor propio y en contra del bullying.

Algunas fans han difundido mensajes como "love yourself", "stop asian hate", entre otros, todos inspirados por BTS. Hay quienes han dado testimonio que gracias a su música han logrado superar problemas de depresión, por ello vale la pena recordar las frases más inspiradoras que le han regalado al ARMY.

No te quedes atrapado en el sueño de otra persona

Es común que nos comparemos con alguien más, sobre todo en el ámbito escolar o en lo profesional. Pero, es importante seguir tu propio camino de éxito, ir a tu ritmo y no compararte con nadie más. BTS es el mejor ejemplo de ello, ya que se convirtieron en un fenómeno nunca antes visto y han logrado cosas nunca antes vistas en el K-Pop.

La única vez que deberías mirar atrás es para ver lo mucho que has avanzado

Aunque BTS ha sufrido en el pasado, es importante no estancarse y pensar en lo que fue o pudo haber sido, ya que esto nos puede generar ansiedad o no te permite ver lo que has logrado. Aprender los errores es bueno, pero también es importante avanzar y enfocarnos en el presente.

Me juzgarán igualmente, así que lo haré

BTS es un ejemplo de las críticas injustificadas, por lo que le han respondido a sus haters en canciones. Por ello es importante que no te detengas por miedo al que dirán los demás, aprende a ser tú mismo y a ignorar los comentarios que no te benefician, pues a todos nos pasa y siempre habrá alguien que tendrá algo que decir para bien o mal.