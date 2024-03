Jungkook de BTS ha sido uno de los integrantes del grupo y artistas coreanos más populares. Desde muy joven ha demostrado tener un gran talento y, a pesar de ser el menor de todos, no ha tenido miedo de poner un límite entre sus fans y su vida personal luego de ser criticado por beber durante sus transmisiones en vivo.

Además, Jungkook ha sido uno de los idols que ha mostrado libremente la cantidad de tatuajes que se hizo, a pesar de que no es bien visto en Corea del Sur. El cantante de BTS también hizo frente a las críticas de algunas fans por sus letras explícitas durante su debut en solitario.

También ha sido blanco de rumores amorosos con una actriz llamada Lee Yo bi, ha sido acosado por algunas fans hasta su casa o recibiendo llamadas por teléfono. Sin embargo, poco se sabe de su vida privada, ya que su única novia estuvo con Jungkook de BTS antes de ser famoso, pero algunas fans la recuerdan por unas fotos viejas que encontraron en Internet.

Sigue leyendo:

3 Dramas coreanos que puedes ver gratis en tu celular mientras viajas en el metro

FOTOS: La historia de amor de Jungkook de BTS y su novia Sewon

A pesar de que Jungkook de BTS ha expresado públicamente que su crush fue la solista IU, él mismo también admitió haber salido con una chica antes de ser famoso, aunque explicó que no lo consideró nada serio. Sin embargo, las fans compartieron fotos donde supuestamente aparece junto a su única novia hasta ahora: Park Sewon.

Aunque se desconoce si es su nombre real, algunas fans han compartido fotos de Jungkook de BTS junto a Sewon y es que el idol demostró que realmente le gustaba. Ambos posaban con muestras de cariño como besos, mientras el cantante la abrazaba con toda confianza.

Aunque las imágenes no son claras, algunas fan las han dado por reales pese a la calidad de las mismas. Jungkook de BTS se mostraba abiertamente en una relación debido a que en ese entonces aún no era tan famoso a nivel mundial. Hoy en día, el cantante reveló que le gustaría salir con alguien que no sepa "quién es".