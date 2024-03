Feng Shui: ¿Dónde se deben colocar las suculentas para atraer más dinero?

Las suculentas son una de las plantas que más se buscan para poder atraer el dinero al hogar. La realidad es que para que pueda cumplir con sus poderes energéticos, se necesita la ayuda del Feng Shui, ya que deben colocarse en algunos lugares de la casa para que sus poderes funcionen mejor.

La filosofía asiática será la encargada de enseñarle a la gente dónde se debe colocar el árbol del dinero en el hogar. Se tiene que recordar que el Feng Shui busca que la energía positiva fluya correctamente por toda la casa y la oficina. Para lograrlo hace uso de amuletos, plantas, acomodo de muebles y los colores. En esta ocasión vamos a presentar dónde se deben colocar las suculentas para atraer más dinero.

Dónde se deben colocar las suculentas para atraer dinero

La filosofía china indica que hay tres lugares para colocar las suculenta y con esto poder atraer el dinero de una mejor manera. Entre las recomendaciones que se hacen está la de colocarlas en exterior. Teniendo eso en cuenta, vamos a presentar los tres lugares donde se debe colocar la planta del dinero para atraer el dinero al hogar u oficina.

El Feng Shui indica que las suculentas deben estar en la entrada de la casa, balcones y ventanas. La idea de colocar estas plantas en en estos lugares está relacionado con la entrada y salida de energía. Al tener al árbol del dinero y otras suculentas en los puntos de la casa antes mencionados ayudará a atraer el dinero desde el primer instante, ya que atraerá dicha energía en la entrada de la casa.

Dónde no colocar las suculentas

Además de indicar donde sí se deben colocar las suculentas en el hogar, el Feng Shui indica algunos puntos donde no se pueden colocar, ya que no podrán realizar de forma correcta sus funciones para atraer el dinero a la casa. Entre las zonas donde no se deben poner se encuentran: el baño y debajo de los espejos.

Además de los dos lugares antes mencionados, la filosofía asiática indica que tampoco se debe dejar cerca de la mesa del comedor, ya que podría robar la energía. Lo que se recomienda es colocarlos en zonas de poco tráfico y los lugares antes mencionados.