¿Cuándo es la temporada de mango? Cómpralo en estos meses para explotar su delicioso sabor

Si no eres ajeno a las redes sociales y a la realidad misma, seguramente ya escuchaste que los mangos ya se encuentran disponibles en los mercados y tianguis para hacernos la vida más feliz, pues se trata de una de las frutas amadas por todos gracias a un delicioso sabor. Desafortunadamente no se encuentra disponible todo el año y de encontrarlo, nos encontraremos con que lo dulce de su pulpa no está en su punto máximo.

Así que si a ti sólo te gusta comer mango cuando tiene un brillo inigualable, así como que al partirlo las gotitas de la fruta se escurren, tal vez te convenga saber cuándo inicia la temporada de mangos y así comprarlos para usarlos tanto en ensaladas, comidas y platillos, o bien, como un simple postre para degustar cada tarde.

¿Y tú cómo te comes el mango? (Foto: Pexels)

¿Cuándo es temporada de mango?

Si bien desde el mes de enero el mango comienza a verse en los puestos de los mercados, lo cierto es que es hasta la primavera y el verano cuando inicia formalmente su temporada, pues se trata de una fruta que crece durante la época de calor y donde más se consume. Y es que más allá de sus sabores, es rico en agua, por lo que nos podemos mantener hidratados y refrescarnos una vez que los días más calurosos llegan a nuestro país.

¿En qué meses se puede comprar mango?

Tal y como te adelantábamos, no es común encontrar mango en la época de frío, pero un vez que inicia el calor es fácil encontrarlos y deleitar al paladar con su sabor. Los meses del año en los que más se recomienda comprar esta fruta es de marzo a julio, épocas en las que su cosecha se encuentra al máximo y donde sus sabores son todavía más ricos.

Por supuesto, en México también es posible encontrar este alimento desde el mes de febrero y hasta agosto, previo a la llegada del otoño.

Se trata de una de las frutas que se puede preparar en platillos dulces y salados. (Foto: Pexels)

Cabe destacar que al igual que muchas otras frutas, esta tiene distintos tipos de mangos que sí se pueden encontrar en otros meses ajenos a los anteriores. Algunos de los más conocidos y consumidos son: