El peinado de esta primavera 2024 es la "coleta messy", JLo y Selena Gómez la adoran: FOTOS

Se acerca con paso veloz la temporada de calor y muchas personas comienzan a desempolvar los shorts y playeras de manga corta, sin embargo, es importante también pensar en qué hacer con el cabello, especialmente cuando es largo, esto debido a que una melena de mucha longítud implica aumento de calor, por ello, un peinado recogido es la mejor opción en estas épocas.

La coleta messy, o cola de caballo despeinada, es un peinado informal y relajado que ha ganado popularidad por su aspecto desenfadado y moderno. Este estilo de peinado se caracteriza por su apariencia suelta, con mechones sueltos y un toque despeinado y muchas famosas suelen usarlo con frecuencia, este es el caso de Jennifer López y Selena Gómez.

Selena Gómez es una cliena frecuente de la coleta messy. Foto: Pinterest

Coleta messy, la tendencia para peinados en 2024

Este es un peinado que luce fresco, relajado y sobre todo tiene las características necesarias para enfrentarse a las elevadas temperaturas, siendo estas las virtudes que lo han puesto de moda en primavera, y en general durante todo el año, debido a su simplicidad y versatilidad que se adaptan a un estilo más casual y relajado.

Esta coleta puede ir tan alta como se prefiera. Foto: Pinterest

Si tu cabello es muy limpio y liso es probable que la coleta messy no se forme bien, para ello, agrega textura usando un spray texturizante o aplicando mousse para darle más cuerpo y agarre. Añadir ondas o rizos ligeros puede ayudar a que la coleta messy tenga más volumen y movimiento.

En este peinado es importante que no busques perfección, pues recuerda que la clave de este peinado es su aspecto despeinado, así que no te preocupes por que cada mechón esté en su lugar, sólo déjate llevar y llénate de frescura con este look relajado.

Jlo es una de las famosas que usa este peinado con frecuencia. Foto: Pinterest

Pasos para crear una coleta messy

Crea la coleta baja o media: Puedes optar por una coleta baja o media, asegurándote de dejar algunos mechones sueltos alrededor del rostro para ese toque despreocupado. Afloja la coleta: Después de atar la coleta, tira suavemente de algunos mechones para aflojarla y darle más volúmen. Fija con un lazo o banda: Utiliza una banda para el cabello o un lazo que complemente tu estilo.

Este peinado es versátil y se puede adaptar a diferentes ocasiones, desde un look casual hasta uno más elegante dependiendo de cómo lo acompañes. ¡Experimenta con el estilo messy y encuentra la versión que mejor se adapte a ti!

