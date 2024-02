Conoce cuáles son las frases que usan los hombres cuando pierden el amor por su pareja

Seguramente te ha pasado en tu relación de pareja. Al principio, él está muy interesado en ti, y luego poco a poco o repentinamente, comienza a ser distante y mostrar indiferencia. Si tu novio o marido comienza a perder el amor hacia ti, presta atención a las frases que suele expresarte.

Estas son las frases típicas previas a terminar la relación de pareja

Los hombres suelen utilizar algunas frases como “No quiero hablar” y ello manifiesta la falta de comunicación en la pareja. Ello revela que existen problemas entre los dos. En ese sentido, cuando dice “Estás exagerando”, revela que la pareja está perdiendo empatía, y es crucial abordar los problemas existentes.

La relación de pareja requiere de compromiso y de comunicación emocional. Fuente: Pinterest

“Si hubieras hecho lo que te dije, no estaría gritándote ahora”, esta frase debe alertarte ya que la falta de respeto y la violencia hacia la mujer, no es aceptable. Hay algunos comentarios que son hirientes e indican que no hay amor, como: “Estás fea” o “Te ves gorda”, ya que afectan negativamente la autoestima de la pareja. En algunos casos los hombres tienden a culpara a la mujer diciéndole: “Ojalá nunca te hubiera conocido”, lo que revela problemas internos y es importante abordar estas situaciones con calma y diálogo.

Generalmente la falta de interés del hombre hacia su novia a esposa está asociada a la pérdida de amor. Frases como: “Hace lo que quieras” o “No tengo por qué darte explicaciones”, indican el problema de comunicación en la pareja. También puede compararte negativamente con tu madre, con la finalidad de herirte. En ese sentido, puedes optar por evitar esta confrontación y alejarte de esa persona.

Hay frase que debes prestar atención porque indican que se terminó el amor. Fuente: Pinterest

Si tu hombre te dice “ No eres mi madre”, en realidad, no quiere compartir aspectos de la vida cotidiana contigo. Ello suele indicar falta de interés y comunicación en la relación. Otra frase que revela que perdió el amor hacia ti, es; “No te creo en absoluto”. La desconfianza o dominio que surge de esa frase, pone en riesgo la estabilidad de la relación de pareja.