Estos tipos de carne podrían aumentar los riesgos de desarrollar cáncer, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado para alertar a las personas que algunas carnes rojas resultan tan dañinas para la salud que incluso podrían aumentar el riesgo de padecer cáncer. Ante esto, hace un llamado: cambiar los hábitos alimenticios para cuidarse y no estar en riesgo de padecer esta enfermedad.

Una de las misiones de la OMS es exponer cuáles son los riesgos en torno a la salud, como hizo mediante un informe en el que expuso la relación entre la carne procesada y el cáncer colorrectal. Para esto, analizó una investigación del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC).

La OMS recomienda disminuir el consumo de carnes rojas debido a que pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer. Archivo.

OMS: ¿Qué carnes se deben evitar para no poner en riesgo?

"El estudio del CIIC confirma lo recomendado en el informe de 2002 de la OMS titulado "Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases" en el que se aconsejaba a la población que moderara el consumo de conservas de carne para reducir el riesgo de cáncer", precisó la OMS en su comunicado.

Con esto, la organización hace hincapié en las carnes rojas que son definidas como aquellas que "presenta un color rojo o rosado cuando aún está cruda", explica AnchoasDeluxe. A pesar de esto, todas las carnes de mamíferos son parte de las carnes. Las más comunes de consumir son la de cerdo, cordero y res, que deben consumirse con moderación.

Además de disminuir el consumo de carnes rojas, la OMS igual sugiere reducir las porciones de embutidos. Archivos.

Además, en las carnes rojas también se incluyen ciertos embutidos, así como el jamón y las salchichas. Estos alimentos pasan por varios procesos, como el ahumado y curado, ya que ayudan a darles mayor sabor. El problema es que se pueden formar químicos dañinos, especialmente las nitrosaminas que en su mayoría son carcinógenas.