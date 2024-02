Contén la respiración antes de conocer la razón por la que no debes pintarte las canas con tinte negro

Las canas son cabellos que carecen de melanina, que es el pigmento que da color tanto al cabello, como la piel, el iris del ojo y el vello corporal. De hecho, el color del pelo está determinado por la cantidad de este pigmento que se acumula en él. Vale señalar que a mayor cantidad de esta sustancia en el cuerpo, más oscuro es el pelo.

Generalmente, las canas aparecen a medida que avanza la edad. Sin embargo, hay otras razones que inciden, como el género, la genética, el estrés y la falta de vitamina B12 y de algunos minerales. El cabello encanecido es un proceso natural cuando esta situación se relaciona con el envejecimiento, aunque muchas mujeres no les resulta atractivo lucir la melena plateada. Es por ese motivo, que con frecuencia recurren al uso de tintes con el fin de ocultarlas. Sin embargo, es importante saber que no todos los tonos funcionan de manera adecuada.

Las canas pueden aparecer por la edad y también por otros factores. Fuente: Pinterest

No uses tintes oscuros para tus canas: las razones

Los expertos señalan que pintarse los cabellos blancos con tono negro no es conveniente, puesto que no ayuda a que estas desaparezcan por completo. Si hay una baja producción de melanina, el tinte no hará desaparecer las canas. Sólo las cubre, pero el cabello blanco no cambiará definitivamente, así que seguirá creciendo y por tanto, las raíces seguirán saliendo blancas.

Es importante señalar que con los lavados, el tinte comienza a desaparecer y puede provocar que las canas tengan una apariencia verde o rojiza. Ello hará lucir tu melena menos desagradable que si tuvieras las canas. Es importante, al momento de elegir un color, consultar con los especialistas para cubrir el cabello y que luzca increíble.

Consulta con los especialistas para colocar el tinte correcto en tu melena oscura con canas.

Fuente: Pinterest

Existen métodos naturales para ocultar las canas y puedes realizarlo en tu casa. Una de las opciones para matizarlas en cabello negro puede ser con, por ejemplo, henna, el té negro, la manzanilla, el índigo, el nogal, entre otros. Este tipo de coloraciones, además de ser naturales, consiguen disimular las canas y el efecto raíz.